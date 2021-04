Covid, ci sono altri nove contagiati

No Tav, scontri in Val Susa per i lavori del nuovo autoporto

Casi rilevati dalla parte alta a quella bassa della vallata. A livello provinciale nuovi positivi in calo: 58. Ricoveri stabili e nessun decesso

CASENTINO — Sono 58 i casi di Covid riscontrati oggi in provincia di Arezzo, decisamente in calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 97. Di questi 9 sono stati rilevati in Casentino (ieri erano 10), dalla parte alta a quella bassa della vallata.

Ecco il dettaglio dei comuni

2 casi a Bibbiena

1 caso a Capolona

1 caso a Castel Focognano

1 caso a Castel San Niccolò

1 caso a Poppi

1 caso a Pratovecchio Stia

2 casi a Subbiano

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.380 (ieri 639) tamponi e la Asl ha dichiarato definitivamente guariti 59 aretini. Non si registrano decessi.

Per quanto riguarda la fascia d'età, oggi, quella degli over 18.

Stabile la situazione negli ospedali. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 130 ricoverati (ieri 129) e di questi 107 si trovano nei reparti Covid e 23 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto ci sono 66 degenti (5 in meno di ieri) compresi i 15 in "Rianimazione".

Attualmente sono 1.878 gli aretini ancora positivi, mentre in 2.744 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta ci sono 150 nuovi casi e di questi 58 sono residenti in provincia di Arezzo, 60 nel Senese, 32 nel Grossetano.

