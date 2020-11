Salgono i casi, sono trenta e c'è un decesso

Morta una 76enne di Capolona. Bambini, adulti e anziani: il virus non risparmia nessuno, sono tutti in isolamento domiciliare

CASENTINO — Il Covid continua ad imperversare dalla parte alta a quella bassa. Ed i casi oggi in Casentino sono in aumento rispetto ai giorni scorsi. Sono infatti trenta, mentre a livello provinciale ne sono stati registrati in totale 268.

Purtroppo ci sono anche tre decessi. Due uomini di 87 e 84 anni, rispettivamente di Arezzo e Anghiari. E anche la vallata è stata colpita: è morta una 76enne di Capolona. Il primo è avvenuto il 30 ottobre, mentre gli altri due nella giornata di ieri. Erano tutti affetti da importanti patologie croniche riacutizzate e avevano un complesso quadro clinico.

Le fasce d'età ormai sono tutte coinvolte. Tra i contagiati, anche oggi, si evidenziano bambini, ragazzi, adulti, anziani. Tutti, al momento, si trovano isolamento domiciliare. Nessuno ha avuto necessità del ricovero in ospedale.

Bibbiena ha ancora la maggior parte dei positivi in più. Seguito da Subbiano e Pratovecchio Stia. Coinvolti comunque anche altri paesi. Ieri i nuovi casi erano stati invece 21.

Inoltre, molti sono contagi relativi a contatti con positivi.

Nell'Aretino ci sono, inoltre, 123 persone risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti.

Tale attività ha evidenziato, per il momento, 132 contatti per i casi di Arezzo.

Al momento nella Asl Toscana sud est 7826 persone sono già in isolamento domiciliare perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

I positivi in carico sono 4.864 a domicilio, 44 presso le strutture di Cure Intermedie e 36 presso l'albergo sanitario.

Ci sono 101 ricoverati presso le Malattie infettive e 21 in Terapia Intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 3.077 tamponi.

Ecco il dettaglio dei comuni:

Bibbiena (11 casi)

-Ragazza di 14 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

- Uomo di 24 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 43 anni isolamento domiciliare, sintomatico.

- Donna di 62 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico.

- Bambino di 8 anni isolamento domiciliare, sintomatico.

- Ragazza di 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 40 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 61 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 28 anni struttura residenziale, contatto di caso.

- Uomo di 29 anni struttura residenziale, asintomatico.

- Uomo di 21 anni struttura residenziale, contatto di caso.

Capolona (3 casi)

-Donna di 29 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 42 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 66 anni isolamento domiciliare.

Castel Focognano (2 casi)

- Donna di 56 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 57 anni isolamento domiciliare.

Castel San Niccolò (3 casi)

- Donna di 27 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 46 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 72 anni isolamento domiciliare.

Chiusi Della Verna (1 caso)

- Donna di 75 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

Ortignano Raggiolo (1 caso)

- Bambina di 10 anni isolamento domiciliare

Poppi (2 casi)

- Donna di 65 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 59 anni struttura residenziale.

Pratovecchio Stia (3 casi)

- Uomo di 51 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 52 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 40 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

Subbiano (4 casi)

- Uomo di 43 anni isolamento domiciliare, sintomatico.

- Uomo di 51 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 77 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 36 anni isolamento domiciliare.