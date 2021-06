Il Comune al lavoro per i campi estivi

I centri si svolgeranno all'aperto sia a Poppi che a Memmenano, ma anche a Badia Prataglia. In programma dal 28 giugno al 30 luglio

POPPI — Il Comune di Poppi sta lavorando per l’organizzazione di centri estivi comunali, ai sensi dell’Ordinanza del 21 maggio 2021 del Ministero della salute di concerto con il Ministero per le pari opportunità e la famiglia contenente le "Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19".

"Stiamo definendo gli ultimi aspetti organizzativi e dal 28 giugno al 30 luglio i centri estivi comunali apriranno le porte. Le attività previste, diversificate in base all’età dei gruppi, saranno improntate prevalentemente sull’educazione all’aperto alternate a diversi laboratori che si svolgeranno in spazi dedicati. Le proposte ludico-ricreative si svolgeranno dal lunedì al venerdì in orario mattutino" spiegano direttamente dal Comune.

I centri si svolgeranno per i più piccoli presso la scuola dell’infanzia la Torricella, mentre per i più grandi presso l’area verde e locali della parrocchia di Memmenano e presso asilo Senni di Badia Prataglia. Saranno privilegiati sempre gli spazi all’aperto, ma con possibilità di luogo chiuso per la fruizione dei servizi igienici e come riparo in caso di maltempo.

A breve verranno date le informazioni sull’avvio delle iscrizioni, con maggiori dettagli sul programma. E' comunque possibile contattare l'ufficio servizi scolastici del Comune di Poppi: edvigemazziotti@casentino.toscana.it; telefono 0575 5021.