La ciclovia dell'Arno raccontata in un libro

Alla presentazione dell'ultima fatica letteraria di Enrico Caracciolo anche l'assessore regionale Ceccarelli. L'incontro al Parco Canto della Rana

PRATOVECCHIO-STIA — Un libro che racconta la Ciclovia dell'Arno. Esperienze vissute unite anche a proiezioni dell'immaginario del cicloviaggiatore. Un percorso fatto di sensazioni ed emozioni che partono dalle sorgenti delle foreste casentinesi per poi sfociare sul mare in provincia di Pisa. Storie di uomini e donne che rappresentano il genio e la creatività Toscana. Un incontro di esperienze influenzate anche dalla civiltà etrusca, dal medioevo e dal rinascimento. Da Leonardo da Vinci a Veloce il meccanico di San Giovanni. Un libro che fa porta il lettore su strade intrise di storia e esperienza di vita vissuta.

"In sella all'Arno. Dal verde del Casentino al blu del Tirreno in bicicletta", questa è ultima fatica letteraria di Enrico Caracciolo. Il volume, edito da Ediciclo - Nuova Dimensione, sarà presentato venerdì 10 luglio alle ore 11, dove inizia la Ciclovia dell'Arno, al Parco Canto della Rana nel comune di Pratovecchio Stia. Per l'occasione saranno presenti l'autore, l'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Vincenzo Ceccarelli e Vittorio Anastasia della casa editrice, coordinerà il giornalista Gianluca Baccani.

In Toscana la ciclovia dell'Arno e il Sentiero della Bonifica costituiscono un sistema di viabilità lenta di circa 400 chilometri in gran parte già esistente e operativo che vedrà la luce definitiva entro il 2023, grazie all'intervento della Regione Toscana e degli Enti locali.