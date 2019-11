Scomparsa ad agosto, Aleandra è stata ritrovata

Da mesi non si avevano notizie della donna. E' stata rintracciata dai carabinieri in seguito ad un ricovero nell'ospedale di Saronno

PRATOVECCHIO STIA — Di lei non si avevano notizie da inizio agosto, quando si è allontanata da una casa famiglia di Pratovecchio Stia o e il suo telefono si è spento nella zona di Firenze senza più riaccendersi.

Di Aleandra si era occupata anche la trasmissione "Chi l’ha visto”. Il caso ha avuto una svolta il 12 novembre, quando i carabinieri hanno rintracciato la 43enne a Saronno, in provincia di Varese.

I carabinieri della compagnia di Bibbiena, dopo una preliminare attività volta a ricostruire i movimenti della donna, si sono concentrati sulla sua cerchia relazionale, sui rapporti con un’amica di Bibbiena in particolare, vicina un tempo alla sua defunta madre. Attraverso una serie di riscontri testimoniali, è emerso che la donna era stata ospitata, fin dalla sua scomparsa, da persone residenti in Lombardia.

Sono in corso ulteriori approfondimenti finalizzati ad accertare il ruolo di queste ultime nel suo allontanamento che, al momento, rimane volontario.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, nelle prime ore del 12 novembre la donna era stata trasportata in stato confusionale, ma in buono stato di salute generale, all’ospedale di Saronno. I carabinieri di Bibbiena hanno quindi allertato i colleghi del posto, che hanno accertato l’identità della donna che tuttora rimane ricoverata per accertamenti.