Un bel gesto dei familiari vittime della strada

L'associazione Ajlan onlus dona un'importante somma alla Confraternita di Misericordia di Subbiano

SUBBIANO — Un bel gesto che testimonia il grande cuore dell'Associazione Ajlan onlus che raggruppa i familiari delle vittime della strada.

Sono stati donati ben 1.500euro alla Confraternita di Misericordia di Subbiano.

“L’Ajlan nasce a Subbiano ed è sempre stata attenta al territorio - dice il presidente Claudio Andreini. Ogni anno facciamo una donazione ad associazioni meritevoli di fiducia, quest’anno, la donazione va alla Misericordia per il lavoro svolto sia sociale che di emergenza e sicuramente ci garantisce che abbiamo fatto un piccolo investimento per la comunità”.

Flavio Biondini di Ajlan ribadisce quanto la Misericordia possa essere la salvezza per chi ha un incidente sulla strada, ma afferma “è importante sempre ricordarsi che quando si esce di casa, tutti, e ci mettiamo alla guida dobbiamo stare più che attenti , perché la strada è sempre un pericolo ma se si aggiunge la disattenzione allora è un disastro”

Una donazione questa di Ajlan Onlus che aiuta la Confraternita perché senza i donatori la Misericordia potrebbe fare ben poco - come dichiara Ilenia Montagni, governatore della Misericordia di Subbiano.

“Come dico sempre quando arrivano i soldi alla Misericordia non si spreca nemmeno un centesimo, tutte le donazioni vengono reinvestite per i servizi alle comunità di Subbiano e Capolona e nel possibile cerchiamo sempre di venire incontro alle esigenze di tutti”

A Ilenia Montagni si associa anche Idetta Cincinelli dichiarando che “siamo una bellissima comunità che comprende associazioni, come queste due che sono molto rappresentative del territorio che esprimono l’amore per la gente”.