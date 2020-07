​In bici da Stia ad Arezzo senza stop

Pronti i lavori del terzo lotto casentinese della Ciclopista dell'Arno, investimento da 2 milioni di euro Tellini: “Grazie all'assessore Ceccarelli”

STIA — I numeri danno la dimensione del progetto: 2 milioni di euro. Il tratto casentinese della Ciclopista dell'Arno “apre” i cantieri dell'ultimo lotto, dopo la realizzazione dei primi due. La novità è che è stato approvato il progetto definitivo e una volta completati tutti i collegamenti, sarà possibile partire da Stia e raggiungere Ponte Buriano senza alcuna interruzione.

Un'opera strategica non solo per la vallata aretina, sulla quale la Regione ha investito e in particolare l'assessore alle Infrastrutture e Trasporto Vincenzo Ceccarelli ha creduto fin dall'inizio.

L’Unione dei Comuni Montani del Casentino si occuperà, per conto di tutti i Comuni della vallata da Stia ad Arezzo, della manutenzione dell’intero percorso, come accade già adesso.

Cosa prevede il progetto?

Una passerella di collegamento della ciclopista con Strada in Casentino, un sottopasso e un ponte sull’Archiano che consentiranno di ricongiungere il percorso che arriva dalle Macee al tratto del Corsalone, un collegamento con la località di Calbenzano e in prossimità della ex draga del Corsalone la realizzazione di un ulteriore ponte che sostituirà l’attuale guado provvisorio.Non solo: nella zona industriale di Subbiano sarà realizzato un nuovo tratto di percorso con una passerella sul Rio Burlazzo.

“Siamo arrivati alla fase finale di un progetto imponente che ha visto cambiare le nostre abitudini, incentivando un nuovo modo di socializzare e di fare sport, anche per i non professionisti che grazie alla Ciclopista, in sella alle bici, possono percorrere lunghi percorsi in sicurezza", spiega l’assessore di riferimento nell’Unione Giampaolo Tellini che annuncia l'apertura “a inizio 2021 dei cantieri per opere che completeranno un progetto regionale ambizioso. Ringrazio la Regione e l’assessore Vincenzo Ceccarelli per aver coinvolto e investito sul nostro territorio".