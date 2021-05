Covid, 113 casi e un altro decesso nell'Aretino

Sale il contagio nonostante un numero minore di tamponi effettuati rispetto al giorno precedente. Nel capoluogo 29 positivi, boom in Valdarno

AREZZO — Coronavirus, risale oggi il contagio in tutta la provincia di Arezzo. Sono 113 i positivi odierni, 64 in più del giorno precedente.

Il virus è stato riscontrato in 22 Comuni. Il capoluogo conta 29 malati (13 in più di ieri).

Per quanto riguarda le vallate vediamo che in Valdarno ci sono altri 49 casi, un vero e proprio boom di contagi. Mentre 13 in Casentino, 16 Valdichiana e 6 in Valtiberina tutti a Sansepolcro.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 750 tamponi (ieri erano 1.289) e la Asl ha dichiarato definitivamente guariti 76 aretini.

Purtroppo c'è stato un altro decesso: un 85enne è morto nel nosocomio cittadino in seguito alle complicazioni del virus.

Per quanto riguarda la fascia d'età, oggi, quella maggiormente colpita è tra i 35 e i 49 anni.

Migliora la situazione dei ricoveri negli ospedali della Asl Toscana sud-est. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 102 pazienti (2 in più del giorno precedente) e di questi 82 si trovano nei reparti Covid e 20 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 38 (ieri erano 34) compresi i 10 in "Rianimazione".

Attualmente sono 1.575 gli aretini ancora positivi. Mentre 4.054 sono in quarantena, in quanto contatto di caso.

Nell'Area Vasta ci sono 177 nuovi casi e di questi 113 sono residenti in provincia di Arezzo, 37 nel Senese, 26 nel Grossetano, 1 extra Asl.

Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo