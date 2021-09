Covid, 46 nuovi casi e c'è un altro decesso

Venezia78, Sorrentino: «Mi accusavano di essere un po' freddo, con il film sulla mia famiglia mi espongo in prima persona»

Il numero dei pazienti al San Donato è stabile. Dei positivi odierni 12 rilevati nel capoluogo, i guariti sono 14. Tanti contagi anche a Sansepolcro

AREZZO — Sono 48 i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Arezzo e di questi 12 sono residenti nel capoluogo. Rispetti a ieri si registra un lieve incremento del contagio, di soli 2 casi.

Per quanto riguarda la fascia d'età rispetto ai 46 casi odierni, in 10 hanno un'età inferiore a 19 anni, 12 sono i 20enni, 15 le persone tra 35 e 49 anni, mentre 10 tra i 50 e i 64 anni.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 627 tamponi ed in 14 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Purtroppo, c'è stato un altro decesso, il secondo negli ultimi giorni dopo un lungo periodo in cui non ce ne erano stati, anche tra gli anziani. Si tratta infatti di un 80enne morto ieri al nosocomio cittadino in seguito alle complicazioni del virus.

Sul fronte ricoveri al "San Donato" di Arezzo ci sono sempre 18 pazienti e di questi 12 si trovano nei reparti Covid e 6 in "Rianimazione" (come il giorno precedente). Al "Misericordia" di Grosseto i malati sono 27 compresi i 4 contagiati in "Terapia Intensiva".

Attualmente ci sono 651 positivi in tutta la provincia mentre resta stabile passa da 565 a 614 il numero delle persone che si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nella Asl Sud Est i contagiati odierni sono 102 (ieri erano 101) e di questi 48 risiedono nell'Aretino, 29 nel Senese, 25 nel Grossetano.

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo