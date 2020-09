Covid, 7 casi nell'Aretino. Anche bimbo di 2 anni

Tutti i dati odierni diffusi dalla Asl Toscana sud est e dalla Regione Toscana

AREZZO — Oggi sono 7 i nuovi positivi registrati nel territorio della provincia di Arezzo, come emerge dai dati diffusi dalla Asl Toscana sud est.

Ecco la suddivisione per comune:

Arezzo:

- donna di 70 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica

- bambino di 2 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico. Il piccolo è figlio di una insegnante, ma lei è già risultata negativa come tutti i familiari. Il bambino non frequenta il nido.

- uomo di 58 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatico,indagine in corso

Poppi:

- donna di 65 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica

- uomo di 74 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico

Marciano della Chiana:

- uomo di 31 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatico

Bibbiena:

- uomo di 48 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, ambito scolastico.

Il Dipartimento di Prevenzione ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Sono stati evidenziati per il momento, 25 contatti per i casi di Arezzo. Nella Asl Toscana sud est, 2.252 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 9 ricoverati in Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale di Arezzo. Effettuati 1.846 tamponi.

In Toscana si contano 99 casi positivi in più rispetto a ieri (43 identificati in corso di tracciamento e 56 da attività di screening): il 64% è asintomatico, il 23% pauci-sintomatico.

9 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, 1 a rientri da altre regioni italiane (Sardegna), 3 sono riferibili a cittadini residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 40% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Complessivamente, 2.584 persone sono in isolamento a casa; 4.594 (170 in più rispetto a ieri, più 3,8%) sono isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. I ricoverati nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 116 (7 in più rispetto a ieri), 21 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri).

Oggi non ci sono decessi.