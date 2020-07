Covid, altra famiglia contagiata nell'Area Vasta

Nuovo scivolone di Gallera: «Se avesse avuto anche solo il 37,5 per cento di febbre»

Dopo i recenti casi nel fiorentino e nell'aretino oggi anche un nucleo familiare residente in provincia di Grosseto con un bambino di 3 anni

AREZZO — Nessun nuovo positivo in provincia di Arezzo ma tre casi nell'area sud est della Toscana e più precisamente in provincia di Grosseto. Si tratta di una famiglia composta da genitori di 31 e 39 anni e il figlio di 3.

Un altro nucleo familiare contagiato dopo i casi riscontrati nelle ultime 48 ore nel fiorentino e nell'aretino. Infatti, sono risultate positive al tampone due famiglie per un totale di nove persone all'Impruneta e una di Pian di Sco' composta da padre e madre di 49 e 32 anni ed i due figli di tre e sette.

Nessun nuovo guarito. In tutta l'Area Vasta sono 1.365 le persone definitivamente uscite dal Covid.

Ad oggi la Asl Toscana sud-est ha in carico 44 contagiati. Di questi 28 persone di trovano in isolamento domiciliare, 5 in ospedale, 6 nelle Rsa mentre 5 ricoverati extra Asl.

Nelle ultime 24 ore l'Azienda Sanitaria ha effettuato 515 tamponi.