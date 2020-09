Covid, altri 4 bambini positivi in città

I dati della Asl Toscana sud est mettono in evidenza una crescita di positività in ambito scolastico

AREZZO — Continuano a emergere nuovi casi positivi in provincia di Arezzo. Rispetto a ieri sono 11 in più e di questi molti sono bambini

Ecco i dettagli comune per comune:

Arezzo

- Bambina di 7 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica, ambito scolastico

- Bambina di 7 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, ambito scolastico

- Bambino di 7 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico, ambito scolastico

- Bambino di 7 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, ambito scolastico

- Uomo di 37 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Bibbiena

- Donna di 73 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica

Castiglion Fiorentino

- Donna di 59 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

Chitignano

- Donna di 44 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

Cortona

- Uomo di 68 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, rientrato dall'Inghilterra

Montevarchi

- Uomo di 67 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico

Sansepolcro

- Donna di 19 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dall'Albania, asintomatica.

Il Dipartimento di Prevenzione ha evidenziato per il momento 26 contatti per i casi di Arezzo, immediatamente posti in isolamento. Nella Asl Toscana sud est, 2.124 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 12 ricoverati in Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale di Arezzo. Effettuati 2.065 tamponi.

Per quanto riguarda i dati regionali, in Toscana sono 90 in più i casi di positività al Coronavirus rispetto a ieri: 36 identificati in corso di tracciamento e 54 da attività di screening. Il 70% è risultato asintomatico, il 18% pauci-sintomatico.

Delle 90 positività, 6 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, 1 è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane. Il 51% è un contatto collegato a un precedente caso.

Complessivamente, sono 2.933 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (6 in meno rispetto a ieri). Sono 5.721 (cioè 254 in più rispetto a ieri) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 121 (2 in più rispetto a ieri), 24 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri).

Oggi si registra 1 nuovo decesso a Prato: si tratta di un uomo di 80 anni.