Covid, 28 contagiati e 24 guariti nell'Aretino

Il virus è stato riscontrato in 12 Comuni. Nel capoluogo il maggior numero di casi. Tra i nuovi positivi molti 50enni

AREZZO — Torna a salire la curva del contagio in provincia di Arezzo. Sono 28 i nuovi positivi (ieri erano 13) e di questi in 12 hanno un'età compresa tra 50 e 64 anni.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha controllato 596 aretini e di questi 24 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Il contagio è stato individuato in 12 Comuni del territorio. Con 8 nuovi casi, anche oggi nel capoluogo è stato riscontrato il maggior numero di positivi di tutta la provincia.

Stabile la situazione dei ricoveri. Al "San Donato" ci sono 12 pazienti e di questi 8 si trovano in degenza Covid e 4 in "Rianimazione".

Al "Misericordia" di Grosseto i ricoverati sono 23, compresi i 3 in "Terapia Intensiva".

Attualmente ci sono 439 aretini ancora contagiati mentre passano da 627 a 636 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 80 (ieri 36) e di questi 28 risiedono nell'Aretino, 38 nel Senese, 13 nel Grossetano e 1 extra Asl.

In Toscana altri 8 morti in 24 ore. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.

Ecco il dettaglio dei casi odierni in provincia di Arezzo.