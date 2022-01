Covid, tanti giovanissimi contagiati nell'Aretino

Il virus è stato riscontrato in 34 Comuni. Casi in tutte le vallate. Aumentano i ricoveri in Terapia Intensiva al "San Donato"

AREZZO — Resta stabile la curva del contagio in provincia di Arezzo scende ancora. Casi ancora sotto le mille unità ma ben 10 posti letto di "Terapia Intensiva" occupati al "San Donato.

Alla mezzanotte di ieri era i nuovi contagiati riscontrati erano 740, in calo rispetto ai 840 positivi del giorno precedente.

Il dato emerge dal controllo di 5.281 tamponi (ieri 5.840) di cui 1.466 molecolari e 3.815 antigenici rapidi.

Il contagio è stato riscontrato in tutte le vallate con il Valdarno che somma altri 239 positivi, la Valdichiana 127, il Casentino 102, la Valtiberina 59.

I Comuni dell'Aretino più colpiti dal virus sono: il capoluogo con 213 nuovi casi. In Valdarno spiccano i numeri di Montevarchi con 59 nuovi positivi e 37 San Giovanni. In Valdichiana si segnalano altri 42 contagiati a Cortona e 24 a Castiglion Fiorentino. In Casentino 35 casi a Bibbiena. In Valtiberina 16 a Sansepolcro e altrettanti ad Anghiari.

Per quanto riguarda le fasce d'età ci sono altri 214 minorenni contagiati; 102 persone tra 19 e 34 anni, 180 tra 35-49 anni; 98 tra 50 e 64 anni; 52 tra 65-79 anni e 29 over 80.

Il leggera crescita il numero complessivo dei ricoverati al San Donato. All'ospedale cittadino ci sono 47 pazienti (ieri 45) e di questi sempre 10 si trovano in "Terapia Intensiva" (ieri erano 9). L'azienda Sanitaria informa che tanto in bolla Covid quanto in "Rianimazione" il 60 per cento dei ricoverati non è vaccinato.

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti in area Covid sono 34 (il 60 per cento non è vaccinato) mentre8 si trovano in "Terapia Intensiva" (il 60 per cento non è vaccinato).

Nell'ultima settimana il numero dei pazienti ricoverati al San Donato è aumentato. Infatti siamo passati dai 40 di domenica scorsa ai 47 di oggi.

Nella giornata odierna la Asl ha dichiarato guarite 1.075 persone. Attualmente sono 8.557 gli aretini ancora positivi (ieri 8.732), mentre in 5.556 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

In tutta l'Area Vasta ci sono altri 1.755positivi (ieri 1.946) e di questi 740 risiedono in provincia di Arezzo, 485 in quella di Siena, 406 nel Grossetano e 124 extra Asl.

Il dettaglio, Comune per Comune, dei casi odierni nell'Aretino: