Covid, ancora 30 nuovi casi nell'Aretino

Non cresce il numero dei ricoverati e non si registrano decessi. Nel capoluogo e a Bibbiena il dato odierno più alto. Sempre bassa l'età media

AREZZO — Ancora significativo il contagio da Coronavirus in tutta la provincia di Arezzo. Sono 30 i positivi odierni, esattamente come il giorno precedente.

Il contagio interessa tutte le vallate. Il capoluogo e Bibbiena, con 7 casi ciascuno, sono i Comuni con il numero maggiore. Nella cittadina casentinese, l'aumento sarebbe legato a rientri dalle vacanze, in particolar modo di giovani.

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo

Comune Nuovi Casi Arezzo 7 Bibbiena 7 Bucine 1 Castiglion Fiorentino 2 Chiusi Della Verna 3 Civitella In Val Di Chiana 4 Cortona 1 Laterina Pergine Valdarno 1 Marciano Della Chiana 1 Monte San Savino 1 Sansepolcro 1 Terranuova Bracciolini 1

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 491 (ieri 501) tamponi ed ha dichiarato definitivamente guariti 4 aretini.

I giovani sono i più colpiti dal virus. Rispetto ai 30 casi odierni, infatti, 11 hanno tra 0 e 18 anni e 10 tra i 19 e i 34 anni.

Sul fronte dei ricoveri al "San Donato" di Arezzo ci sono sempre 3 pazienti, di cui 2 in "Terapia Intensiva" e 1 in "Degenza Covid". Al "Misericordia" di Grosseto, invece, i degenti sono ancora 14.

Fortunatamente anche oggi non si registrano decessi.

Salgono a 271 le persone attualmente positive in tutta la provincia, mentre aumentano le quarantene che passano dalle 364 di ieri alle 392 di oggi. Ricordiamo che si tratta di persone che si trovano in isolamento domiciliare perché contatti di caso.

Nella Asl Toscana Sud Est i contagiati odierni sono 70 (ieri erano 80) e di questi 30 risiedono nell'Aretino, 24 nel Senese, 14 nel Grossetano e 2 extra Asl.

In Toscana due giorni senza morti per Covid. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.