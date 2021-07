Covid, sono 2 i nuovi casi nell'Aretino

Sono stati rilevati entrambi a Castelfranco Piandiscò. Svolti circa 100 tamponi in meno rispetto a ieri. Al San Donato ricoveri sempre al minimo

AREZZO — Dopo un giorno Covid free, ieri, in provincia di Arezzo oggi i nuovi casi sono 2. Rilevati entrambi a Castelfranco Piandiscò, come già avvenuto in settimana. La curva del contagio resta comunque ai minimi termini e anche nel report odierno il capoluogo, la Valdichiana, la Valtiberina e il Casentino sono Covid free.

Nelle ultime 24 ore, infatti, la Asl ha controllato 299 aretini (il giorno precedente 433) ed solo 1 è stato dichiarato definitivamente guarito.

Stabile e buona la situazione dei ricoveri. Nell'area Covid del "San Donato" ci sono sempre 2 pazienti e di questi 1 è ricoverato in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto sono invece 8, di cui 2 in "Rianimazione".

Fortunatamente anche oggi non si registra nessun nuovo decesso.

I contagiati di oggi sono 1 nella fascia d'età 0-18, l'altro in quella 50-64.

Attualmente ci sono 120 persone ancora contagiate in tutta la provincia mentre 137 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta sono 14 i nuovi casi (ieri erano 5) e di questi 2 sono residenti nell'Aretino, 4 nel Senese e 8 nel Grossetano.

Covid, in Toscana 49 nuovi casi in 24 ore. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.