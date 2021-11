Covid, nell'Aretino 30 nuovi casi e un decesso

Grande attenzione per la pattuglia BT e quel cellulare che non smette di squillare

Il maggior numero dei positivi a Pratovecchio Stia per il focolaio alla scuola Media che è stata chiusa. Già oltre 30mila le terze dosi somministrate

AREZZO — Sale ancora la curva del contagio in provincia di Arezzo. Sono 30 i nuovi contagiati, 8 in più rispetto al giorno precedente. Sono stati effettuati 801 tamponi.

Positivi in tutte le vallate con il Pratovecchio Stia che anche oggi conta il maggior numero di malati, considerato il focolaio connesso alla scuola Media che è stata addirittura chiusa.

Rispetto ai 30 casi odierni in 10 hanno un'età compresa tra 35 e 49 anni mentre 12 sono gli under 18.

Intanto la Asl ha diffuso il bollettino relativo alle vaccinazioni. Nell'Aretino, ad oggi, sono state 510.402 le somministrazioni. Di queste 250.264 prime dosi, 229.638 richiami e 30.500 le terze dosi. Da oggi c'è il via libero per questa ultima inoculazione a 5 mesi dall'ultima ricevuta.

Stabile il numero dei ricoverati al "San Donato". All'ospedale aretino ci sono 8 pazienti (come ieri) e di questi 7 si trovano in degenza Covid e 1 in Rianimazione. Purtroppo c'è stato anche un decesso: si tratta di una 87enne morta ieri.

Al "Misericordia" di Grosseto i ricoverati sono 38 (1 in più del giorno precedente), compresi i 7casi in "Terapia Intensiva".

Attualmente ci sono 373 aretini ancora contagiati, mentre passano da 1.003 a 1.073 le persone in quarantena perché contatti di caso. Mentre i guariti odierni sono 24.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 106 (ieri 122) e di questi 30 risiedono nell'Aretino, 35 nel Senese, 40 nel Grossetano, 1 extra Asl.

Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo