Covid, 99 casi e nessun decesso nell'Aretino

Calo del contagio rispetto al giorno precedente. Il numero maggiore di positivi sempre nel capoluogo (36). Due pazienti in più al San Donato

AREZZO — Oggi scende a 99 il numero dei positivi in provincia di Arezzo, 35 in meno rispetto al giorno precedente.

Il capoluogo, con altri 36 (ieri 46) contagiati è il Comune dove è stato individuato il numero maggiore di positivi. A seguire Castelfranco Piandiscò, Cavriglia e San Giovanni (5), quindi Civitella, Foiano e Sansepolcro (4).

Ecco nel dettaglio la panoramica delle vallate. Il contagio resta maggiore in Valdarno dove sono stati riscontrati 22 malati e in Valdichiana 24. In Casentino ci sono invece altri 11 casi ed in Valtiberina 6.

Dopo la drammatica giornata di ieri con 4 morti, nel report odierno della Asl non sono stati segnalati decessi.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.114 tamponi (in linea con le 24 ore precedenti) ed ha dichiarato definitivamente guariti 65 aretini.

La fascia d'età che va da 35 a 49 anni risulta quella con il maggior numero di contagi.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali vediamo che al "San Donato" di Arezzo ci sono 128 pazienti (ieri erano 126) e di questi 107 si trovano nei reparti Covid mentre 21 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 88 (3 in più del giorno precedente) compresi i 18 ricoverati in "Rianimazione".

Attualmente sono 2.274 le persone ancora positive in tutta la provincia, mentre in 2.787 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta ci sono 191 nuovi positivi e di questi 99 sono residenti nell'Aretino, 61 nel Senese, 29 nel Grossetano e 2 extra Asl.

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo