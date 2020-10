Covid, ancora 77 casi e 51 ricoveri

L'agopuntura come risorsa per la sanità italiana

Tutte le vallate colpite dal virus. Il capoluogo resta il più "contagiato". In Toscana 879 nuovi positivi. Altri 123 aretini in quarantena

AREZZO — Ancora numeri importanti per quanto riguarda il contagio da Covid in provincia di Arezzo. In 77 sono risultati positivi al tampone. Il numero maggiore di contagiati è nel capoluogo ma anche nel Valdarno si sono verificati molti casi.

Continuano ad aumentare i ricoverati al San Donato, oggi 51 pazienti. Di questi in 45 si trovano nel reparto di "Malattie Infettive" mentre 6 in "Terapia Intensiva".

In virtù dei casi odierni, il Dipartimento di Prevenzione ha disposto la quarantena per 123 aretini che hanno avuto contatti con i nuovi positivi.

La Asl comunica che altre 13 persone, residenti in tutto il territorio aretino, sono in attesa di secondo tampone e pertanto vengono classificate come "debolmente positive".

Segnaliamo anche un caso in una Rsa del capoluogo, dove un'anziana di 91 anni è risultata positiva al Covid. Proprio in città i casi più gravi con 5 persone, da 61 a 90 anni, ricoverate in ospedale.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 3651 tamponi.

Al momento in tutta l'Area Vasta (province di Arezzo, Siena e Grosseto) ci sono 1694 positivi di cui 1670 a domicilio e 24 presso l'albergo sanitario. Sono 4.614 le persone già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

Continua a salire la curva del contagio in Toscana. Oggi sono 879 i nuovi positivi con un'età media che si attesta intorno a 44 anni (il 24% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 25% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, l’11% ha 80 anni o più).

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 903.865, 13.548 in più rispetto a ieri. Sono 9220 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9247.

I ricoverati sono 394 (35 in più rispetto a ieri), di cui 50 in terapia intensiva (1 in meno).

Ecco il dettaglio dei casi odierni riscontrati in provincia di Arezzo.

Anghiari

Uomo di 41 anni, isolamento domiciliare.

Arezzo (34 casi)

2) Ragazza di 17 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

3) Donna di 27 anni, isolamento domiciliare.

4) Donna di 51 anni, isolamento domiciliare.

5) Donna di 53 anni, isolamento domiciliare.

6) Donna di 21 anni, isolamento domiciliare.

7) Uomo di 21 anni, isolamento domiciliare.

8) Uomo di 23 anni, isolamento domiciliare.

9) Donna di 27 anni, isolamento domiciliare.

10) Uomo di 29 anni, isolamento domiciliare.

11) Uomo di 37 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

12) Donna di 41 anni, isolamento domiciliare.

13) Uomo di 43 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

14) Uomo di 51 anni, isolamento domiciliare.

15) Uomo di 52 anni, isolamento domiciliare.

16) Donna di 54 anni, isolamento domiciliare, sintomatica, insegnante.

17) Uomo di 54 anni, isolamento domiciliare.

18) Donna di 55 anni, isolamento domiciliare.

19) Donna di 56 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

20) Donna di 56 anni, isolamento domiciliare.

21) Uomo di 56 anni, isolamento domiciliare.

22) Uomo di 57 anni, isolamento domiciliare.

23) Donna di 65 anni, isolamento domiciliare.

24) Donna di 67 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

25) Uomo di 67 anni, isolamento domiciliare.

26) Uomo di 69 anni, isolamento domiciliare.

27) Uomo di 80 anni, isolamento domiciliare.

28) Uomo di 92 anni, isolamento domiciliare.

29) Donna di 74 anni, Ricovero In Ospedale.

30) Donna di 88 anni, Ricovero In Ospedale.

31) Donna di 61 anni, Ricovero In Ospedale.

32) Uomo di 81 anni, Ricovero In Ospedale.

33) Uomo di 90 anni, Ricovero In Ospedale.

34) Donna di 91 anni, Rsa.

35) Uomo di 36 anni, Trasferimento Verso Altro Territorio.

Castelfranco-Piandiscò (4 casi)

36) Ragazzo di 17 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

37) Ragazzo di 17 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico, studente.

38) Donna di 51 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico.

39) Donna di 84 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

Castiglion Fiorentino (2 casi)

40) Uomo di 24 anni, isolamento domiciliare.

41) Donna di 27 anni, isolamento domiciliare, asintomatico.

Cavriglia (2 casi)

42) Bambino di 7 anni, isolamento domiciliare, sintomatico.

43) Uomo di 18 anni, isolamento domiciliare, asintomatico, studente.

Chiusi Della Verna

44) Ragazzo di 15 anni, isolamento domiciliare, sintomatico, studente.

Civitella In Val Di Chiana

45) Uomo di 45 anni, isolamento domiciliare.

Cortona

46) Donna di 47 anni, isolamento domiciliare, asintomatica.

Foiano Della Chiana ( 2 casi)

47) Uomo di 25 anni, isolamento domiciliare, sintomatico.

48) Uomo di 65 anni, isolamento domiciliare, sintomatico.

Laterina-Pergine Valdarno (2 casi)

49) Ragazza di 11 anni, isolamento domiciliare.

50) Uomo di 18 anni, isolamento domiciliare, sintomatico, studente.

Loro Ciuffenna (2 casi)

51) Ragazzo di 12 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico, studente.

52) Donna di 42 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatica.

Lucignano

53) Donna di 88 anni, isolamento domiciliare, sintomatica.

Marciano Della Chiana (2 casi)

54) Donna di 20 anni, isolamento domiciliare, asintomatico.

55) Donna di 21 anni, isolamento domiciliare, sintomatica.

Monte San Savino (2 casi)

56) Ragazzo di 14 anni, isolamento domiciliare.

57) Bambina di 8 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

Montevarchi (11 casi)

58) Bambino di 1 anno, isolamento domiciliare, sintomatico.

59) Ragazza di 11 anni, isolamento domiciliare.

60) Ragazzo di 11 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

61) Uomo di 18 anni, isolamento domiciliare, asintomatico.

62) Uomo di 36 anni, isolamento domiciliare, asintomatico.

63) Uomo di 41 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

64) Uomo di 44 anni, isolamento domiciliare, sintomatico.

65) Uomo di 54 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

66) Donna di 77 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

67) Donna di 81 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

68) Uomo di 81 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

Poppi

69) Donna di 56 anni, isolamento domiciliare, sintomatica.

San Giovanni Valdarno (3 casi)

70) Ragazza di 15 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

71) Ragazzo di 17 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico.

72) Uomo di 55 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

Subbiano (2 casi)

73) Bambina di 4 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

74) Bambina di 8 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

Terranuova Bracciolini (3 casi)

75) Ragazzo di 12 anni, isolamento domiciliare, sintomatico.

76) Uomo di 37 anni, isolamento domiciliare, sintomatica.

77) Donna di 47 anni, isolamento domiciliare, sintomatica.

Casi riscontrati in provincia ma residenti extra Asl (2 nuovi casi)

Comune di sorveglianza Firenze

Donna di 80 anni, isolamento domiciliare.

Comune di sorveglianza Prato

Donna di 51 anni, isolamento domiciliare.