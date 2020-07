Covid, un solo caso in tutta l'Area Vasta

Nessun contagiato nell'aretino. Nelle tre province della Toscana sud-est ancora 46 persone sono alle prese con il virus. Stabile il numero dei guariti

AREZZO — Ancora una giornata con zero casi di Coronavirus sull'intero territorio aretino.

Nelle tre province gestite dalla Asl Toscana sud-est, quindi Arezzo, Siena e Grosseto, è stata riscontrata positiva una donna di 62 anni residente a Castiglion della Pescaia.

Nessun nuovo guarito e pertanto sono complessivamente 1.365 le persone uscite dal Covid. In tutta l'Area Vasta ci sono ancora 46 contagiati tra i quali 30 in isolamento domiciliare, 6 ricoverati negli ospedali, 6 nelle Rsa mentre 5 sono le persone in degenza extra Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 600 tamponi.