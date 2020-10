Covid, 92 nuovi contagi e un decesso

Speranza e il suo libro: «In questo momento non posso impegnare il mio tempo per le presentazioni»

Aumentano i ricoveri in Terapia Intensiva e Malattie Infettive. Quarantotto casi in città. Venti persone in attesa di conferma della positività

AREZZO — I numeri restano alti: 92 nuovi contagi in provincia segnano la giornata. Ma si conta anche un decesso ad Arezzo: un uomo di 81 anni residente in città, con un quadro clinico estremamente grave. Si tratta dell'ex procuratore della Repubblica Elio Amato, morto ieri sera all'ospedale San Donato a seguito delle complicazioni dovute al virus. Dei casi emersi oggi, 48 sono nel capoluogo, che continua a registrare così il trend negativo più alto.

Aumentati ancora i ricoveri in Terapia Intensiva, arrivati a dieci (ieri erano 8), come anche in Malattie Infettive, da 66 sono attualmente 69. Per un totale di 79 pazienti Covid all'ospedale San Donato.

Ad Arezzo, inoltre, ci sono 20 persone risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo, che potrebbe confermare o meno la positività.

Il Dipartimento di Prevenzione, in considerazione dei casi emersi in questi giorni ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato, per il momento, 19 contatti per i casi di Arezzo, che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento, nell'area vasta 5.829 persone sono già in isolamento domiciliare perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Mentre, i positivi in carico sono 2.657 a domicilio, 23 presso le strutture di Cure Intermedie e 23 presso l'albergo sanitario.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.602 tamponi.

Ecco il dettaglio dei comuni:

Arezzo (48 casi)

- Bambina di 3 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Bambino di 8 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 29 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 31 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 32 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 43 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 53 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 55 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 57 anni, isolamento domiciliare, sintomatico.

- Uomo di 61 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 64 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 65 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 65 anni, isolamento domiciliare.

- Uomo di 65 anni, isolamento domiciliare.

- Bambino di 3 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Ragazzo di 13 anni, isolamento domiciliare.

- Uomo di 21 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 30 anni, isolamento domiciliare.

- Uomo di 30 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 34 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 40 anni, isolamento domiciliare.

- Uomo di 40 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 41 anni, isolamento domiciliare.

- Uomo di 41 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 49 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 50 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 51 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 51 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 53 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 53 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 54 anni, isolamento domiciliare.

- Uomo di 55 anni, isolamento domiciliare.

- Uomo di 55 anni, isolamento domiciliare.

- Uomo di 57 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 59 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 62 anni, isolamento domiciliare.

- Uomo di 63 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 81 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 85 anni, isolamento domiciliare.

- Uomo di 93 anni, isolamento domiciliare.

- Uomo di 90 anni, ricovero extra-Usl, contatto di caso.

- Donna di 47 anni, ricovero in ospedale.

- Uomo di 65 anni, ricovero in ospedale.

- Uomo di 93 anni, ricovero in ospedale.

- Uomo di 84 anni, ricovero in ospedale.

- Uomo di 68 anni, struttura residenziale.

- Donna di 71 anni. struttura residenziale.

- Donna di 77 anni. struttura residenziale.

Bibbiena

- Uomo di 18 anni, isolamento domiciliare.

Bucine

- Ragazza di 17 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Capolona (5 casi)

- Donna di 29 anni, isolamento domiciliare.

- Uomo di 33 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 70 anni, isolamento domiciliare.

- Bambino di 10 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 76 anni, isolamento domiciliare.

Castiglion Fibocchi (2 casi)

- Bambino di 5 anni, isolamento domiciliare.

- Bambina di 9 anni, isolamento domiciliare.

Cavriglia

- Ragazzo di 16 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

Civitella In Val Di Chiana (12 casi)

- Donna di 41 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 67 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 75 anni, struttura residenziale.

- Donna di 77 anni, struttura residenziale.

- Uomo di 79 anni, struttura residenziale.

- Uomo di 85 anni, struttura residenziale.

- Donna di 92 anni, struttura residenziale.

- Donna di 93 anni, struttura residenziale.

- Donna di 93 anni, struttura residenziale.

- Uomo di 93 anni, struttura residenziale.

- Uomo di 94 anni, struttura residenziale.

- Donna di 95 anni, struttura residenziale.

Loro Ciuffenna (2 casi)

- Bambino di 6 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

- Ragazzo di 12 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

Marciano della Chiana

- Donna di 40 anni, isolamento domiciliare.

Monte San Savino (9 casi)

- Ragazzo di 17 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 29 anni, isolamento domiciliare.

- Uomo di 33 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 45 anni, isolamento domiciliare.

- Uomo di 22 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 41 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 51 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 69 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 74 anni, trasferimento verso altro territorio.

Pieve Santo Stefano

- Uomo di 33 anni. isolamento domiciliare.

Pratovecchio Stia

- Donna di 41 anni, isolamento domiciliare, asintomatico.

San Giovanni Valdarno (2 casi)

- Bambino di 1 anni, isolamento domiciliare.

- Ragazza di 15 anni, isolamento domiciliare, sintomatico.

Sansepolcro (3 casi)

- Uomo di 26 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 48 anni, isolamento domiciliare.

- Donna di 60 anni, isolamento domiciliare.

Terranuova Bracciolini (3 casi)

- Bambina di 9 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

- Ragazza di 16 anni, isolamento domiciliare, asintomatico.

- Donna di 46 anni, isolamento domiciliare, sintomatico

Provincia extra Asl

- Donna di 50 anni, trasferimento verso altro territorio.

- Uomo di 43 anni, isolamento domiciliare.

- Uomo di 47 anni, isolamento domiciliare.

Continua a salire il contagio in tutta la Toscana. Anche oggi record negativo in regione con altri 1863 nuovi casi accertati.

Superata la quota del milione di tamponi eseguiti (1.000.835) dall'inizio della pandemia. Molto alta la percentuale dell'espansione del contagio, che oggi ha raggiunto il 21,2% dei toscani testati.

L'età media dei nuovi positivi è di 46 anni e attualmente ci sono 17320 persone contagiate in tutta la Toscana.

Aumentano i guariti, 217 nelle ultime 24 ore, con il dato complessivo che raggiunge le 12708 persone uscite definitivamente dall'incubo virus.

I ricoverati in tutta la regione sono 825 (98 in più rispetto a ieri), di cui 111 in terapia intensiva (24 in più). Purtroppo, oggi si registrano 14 nuovi decessi: 9 uomini e 5 donne con un'età media di 84 anni, residenti 6 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Lucca, 2 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo.