Covid, altra giornata con tanti aretini contagiati

Il virus è stato riscontrato in 21 Comuni della provincia. Positivi in tutte le vallate. Aumentano i ricoverati al "San Donato"

AREZZO — Resa alto il dato sul contagio in provincia di Arezzo. Sono 58 i nuovi positivi al Coronavirus, 6 in meno rispetto al giorno precedente.

Il virus interessa tutte le vallate ed è stato riscontrato in 21 comuni del territorio. Nel capoluogo 16 nuovi casi ( esattamente la metà di ieri).

Ormai la variante "Delta" è diventata virus dominante, così ha stabilito il Ministero della Salute dopo aver accertato che la sua prevalenza supera il 95%. A tal proposito da giovedì scorso ad oggi in tutta l'Area Vasta sono stati individuati ben 517 casi di "Delta" e 144 nella sola provincia di Arezzo.

I giovani sono i più colpiti dalla malattia. Rispetto ai 58 casi, in 41 hanno meno di 50 anni.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha effettuato 602 tamponi ed in 38 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Aumentano anche i ricoveri al "San Donato". Al Nosocomio aretino ci sono 17 pazienti (3 in più di ieri) e di questi 13 si trovano nei reparti Covid e 4 in "Rianimazione".

Al "Misericordia" di Grosseto i malati sono 25 con 4 contagiati in "Terapia Intensiva".

Attualmente ci sono 694 positivi in tutta la provincia mentre passano da 554 a 543 le persone che si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nella Asl Toscana Sud Est i contagiati odierni sono 97 (ieri 120) e di questi 58 risiedono nell'Aretino, 24 nel Senese, 14 nel Grossetano e 1 extra Asl.

In Toscana 21 ricoveri in più rispetto al giorno precedente. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.