Attualità sabato 10 luglio 2021 ore 17:25

Covid, nuovi casi in Valdarno e Valdichiana

Eseguiti poco meno di 400 tamponi. Ancora 113 aretini positivi. In 141 in quarantena. Pochi i contagiati in tutta l'Area Vasta