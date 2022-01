Covid, poco più di 500 nuovi contagi nell'Aretino

Il virus è stato riscontrato in 32 Comuni. Tanti casi nel capoluogo e Valdarno. Scende il numero dei ricoverati al "San Donato". Impennata di guariti

AREZZO — Calano i tamponi ed i casi di coronavirus nell'Aretino. Alla mezzanotte di ieri sera, in tutta la provincia, erano stati individuati altri 502 nuovi contagiati da Coronavirus. Il dato, è in calo rispetto al giorno precedente (954 casi) ed è emerso da 4.139 tamponi effettuati (ieri 5.587) di cui 2.710 molecolari e 1.429 antigenici rapidi, quelli che si comprano in farmacia.

Il contagio è stato riscontrato in tutte le vallate con il Valdarno che somma altri 146 positivi, la Valdichiana 117, il Casentino 55, la Valtiberina 25.

I Comuni dell'Aretino più colpiti dal virus sono: il capoluogo con 159 nuovi casi, Montevarchi con 36, San Giovanni 30, Castiglion Fiorentino 30, Cortona 29, Terranuova 23, Sansepolcro 19, Bibbiena con 18 nuovi positivi.

Per quanto riguarda le fasce d'età ci sono altri 79 minorenni contagiati; 96 ragazzi tra 19 e 34 anni, 114 tra 35-49 anni; 100 tra 50 e 64 anni; 41 tra 65-79 anni e 34 over 80.

Scende lievemente il numero dei ricoverati. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 50 pazienti (ieri 52) e di questi 6 si trovano in Rianimazione (come ieri). L'azienda Sanitaria informa che l'80 percento dei degenti in Area Covid non è vaccinato mentre la percentuale scende al 75% per la "Rianimazione".

Nell'ultima settimana ecco la situazione dei posti letto occupati al San Donato: lunedì 3 gennaio c'erano 39 ricoverati, il 4 a 42, il 5 gennaio 54, il 6 gennaio 53, il 7 erano 54, l'8 sempre 54, ieri 52, mentre oggi lieve diminuzione con 50 pazienti.

Al "Misericordia" di Grosseto i degenti in area Covid sono 42 ( l'80 percento non è vaccinato) mentre 6 si trovano in "Terapia Intensiva" (l'85% non è vaccinato). Sempre al nosocomio maremmano si registra il decesso di un uomo di 59 e una donna di 90 anni per complicazioni dovute al Coronavirus.

Nella giornata odierna la Asl ha dichiarato guarite 536 persone. Attualmente sono 6.568 gli aretini ancora positivi (ieri 6.716) mentre in 2.469 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

In tutta l'Area Vasta ci sono altri 1.188 positivi (ieri 2.562) e di questi 502 risiedono in provincia di Arezzo, 337 in quella di Siena, 180 nel Grossetano e 169 extra Asl.

In Toscana frena il contagio ma morte altre 18 persone. Clicca qui per il report regionale.

Ecco il dettaglio dei casi, Comune per Comune, in provincia di Arezzo: