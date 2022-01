Covid, un'altra impennata di contagi nell'Aretino

Il virus è stato riscontrato in 34 Comuni. Positivi in tutte le vallate. Aumentano i ricoverati in "Rianimazione" all'ospedale San Donato

AREZZO — Resta alto il numero di contagiati in provincia di Arezzo. Sono 1373 i positivi odierni, contro 840 riscontrati ieri. Il dato emerge dal controllo di 5.921 tamponi effettuati (ieri 3.503) di cui 1.726 molecolari e 4.195 antigenici, quelli che si comprano in farmacia.

La Asl comunica che il report è riferito alle ore 24 del giorno precedente. Quindi i numeri che riportiamo sono relativi alla mezzanotte del 5 gennaio.

Il contagio è stato riscontrato in tutte le vallate con il Valdarno che somma altri 440 positivi, Valdichiana 264, Casentino 169, Valtiberina 84.

I Comuni dell'Aretino più colpiti dal virus sono: il capoluogo con 416 nuovi casi, Montevarchi 84, Cortona 80, Cavriglia 64, Castiglion Fiorentino 60, San Giovanni Valdarno 58, Piandiscò 58, Terranuova 51, Bibbiena 44, Sansepolcro 39.

Per quanto riguarda le fasce d'età ci sono altri 196 minorenni contagiati; 314 ragazzi tra 19 e 34 anni, 330 tra 35-49 anni; 316 tra 50 e 64 anni; 109 tra 65-79 anni e 22 over 80.

Stabile il numero dei ricoverati. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 53 pazienti e di questi 8 si trovano in Rianimazione (ieri i degenti complessivi erano 54 di cui 5 in "Terapia Intensiva"). L'azienda Sanitaria informa che l'80 percento dei degenti in Area Covid e della Rianimazioni non è vaccinato".

Nell'ultima settimana è stato un crescendo di posti letto occupati con il picco in "Rianimazione" riscontrato oggi (8 casi). La situazione al San Donato, infatti vede: sabato 1 gennaio 30 degenti, il 2 gennaio il numero è salito a 32, il 3 a 39, il 4 gennaio 42, ieri 54 e oggi 53 ricoverati.

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti in area Covid sono 42 ( l'80 percento non è vaccinato) mentre 7 si trovano in "Terapia Intensiva" (l'85% non è vaccinato).

Nella giornata odierna la Asl ha dichiarato guarite 18 persone. Attualmente sono 4.116 gli aretini ancora positivi (ieri 4.205) mentre in 3.951 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

In tutta l'Area Vasta ci sono altri 3.426 positivi (ieri 2.165) e di questi 1.373 risiedono in provincia di Arezzo, 999 in quella di Siena, 630 nel Grossetano e 424 extra Asl.

Il 75,4 percento dei toscani che hanno eseguito il tampone sono risultati positivi. Clicca qui per il report regionale sul Coronavirus.

Ecco il dettaglio, Comune per Comune, dei positivi odierni nell'Aretino: