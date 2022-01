Covid, oltre mille casi e due decessi nell'Aretino

IL virus è stato riscontrato in 35 Comuni. In Valdarno più casi che nel capoluogo. Calano i ricoveri al "San Donato"

AREZZO — Resta alta la curva del contagio in tutta la provincia di Arezzo. Alla mezzanotte di ieri sera, infatti, erano stati individuati altri 1.029 nuovi positivi, rispetto agli 1.263 del giorno precedente.

Il dato emerge dal controllo di 5.973 tamponi (ieri 8.67) di cui 1.586 molecolari e 4.387 antigenici rapidi, quelli che si fanno in farmacia.

Il contagio è stato riscontrato in tutte le vallate con il Valdarno che somma altri 318 positivi, la Valdichiana 209, il Casentino 122, la Valtiberina 78.

I Comuni dell'Aretino più colpiti dal virus sono: il capoluogo con 302 nuovi casi, 98 a Montevarchi, 59 a San Giovanni Valdarno, 49 a Terranuova Bracciolini. In Valdichiana si segnalano altri 54 positivi a Cortona, 49 a Castiglion Fiorentino. In Casentino 20 nuovi contagi a Subbiano, 19 Bibbiena, 19 Capolona. In Valtiberina 50 a Sansepolcro, 12 a Anghiari.

Per quanto riguarda le fasce d'età ci sono altri 247 minorenni contagiati; 186 ragazzi tra 19 e 34 anni, 231 tra 35-49 anni; 186 tra 50 e 64 anni; 53 tra 65-79 anni e 43 over 80.

Fortunatamente calano i ricoverati al San Donato. All'ospedale cittadino, infatti, ci sono 50 pazienti(ieri 52) e di questi 11 si trovano in "Terapia Intensiva" (come il giorno precedente). L'azienda Sanitaria informa che tanto in bolla Covid quanto in "Rianimazione" il 65 percento dei ricoverati non è vaccinato.

Purtroppo si segnalano altri due decessi all'ospedale aretino. Si tratta un uomo di 64 anni non vaccinato e un 79enne vaccinato. Entrambi erano affetti da gravi patologie pregresse.

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti in area Covid sono 49 (il 65 percento non è vaccinato) mentre 7 si trovano in "Terapia Intensiva" (100 percento non è vaccinato).

Nell'ultima settimana ecco la situazione dei posti letto occupati al San Donato: mercoledì 12 gennaio c'erano 58 ricoverati, il 13 gennaio 57, il 14 erano 57, il 15 gennaio 61, il 16 erano 59, il 17 gennaio 57, ieri 52 ed oggi sono scesi a 50 pazienti.

Nella giornata odierna la Asl ha dichiarato guarite 1.300 persone. Attualmente sono 7.665 gli aretini ancora positivi (ieri 7.821) mentre in 2.900 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

In tutta l'Area Vasta ci sono altri 2.590 positivi (ieri 2.902) e di questi 1.029 risiedono in provincia di Arezzo, 757 in quella di Siena, 643 nel Grossetano e 161 extra Asl.

Ecco il dettaglio, Comune per Comune, dei casi odierni nell'Aretino: