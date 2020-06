Covid, nessun nuovo caso nell'Aretino

Nel resto della Sud Est, c'è invece una donna contagiata nella provincia di Grosseto

AREZZO — Situazione Covid: nell'ultima giornata non si registrano nuovi casi in provincia di Arezzo.

A livello di Asl Sud Est, invece, ce ne è uno nel Grossetano. Si tratta di una donna di 84 anni residente nel Comune di Manciano.

Ci sono inoltre 3 guariti nel Comune di Poggibonsi.

Nella Asl Toscana sud est sono in totale 37 i casi in carico, di cui 16 persone in isolamento domiciliare, 13 in Ospedale, 2 in RSA, 5 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1359.

Dalle 14 di ieri alle 14 di oggi, sono stati effettuati 766 tamponi.