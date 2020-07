Covid, non ci sono nuovi contagi nell'Aretino

L'aggiornamento quotidiano della Asl indica però un nuovo caso nel Grossetano

AREZZO — Non si registrano nuovi casi positivi al Covid nella provincia di Arezzo. Questo il risultato dell'aggiornamento quotidiano fatto dalla Asl, che però sottolinea, a livello di Area Vasta, un nuovo caso in provincia di Grosseto. Si tratta di un uomo di 90 anni.

Ad oggi, nel territorio della Asl Toscana sud est, si registrano 46 casi in carico, di cui 29 persone in isolamento domiciliare, 6 in ospedale, 6 in Rsa, 5 ricoverati extra Asl.

I guariti sono invece 1.365. Nelle ultime 24 ore, sono stati effettuati 622 tamponi.