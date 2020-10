Covid, nuovi casi senza sosta: 14 nell'Aretino

L'ex senatrice leghista Maraventano: «La nostra mafia non ha più il coraggio di una volta per difendere il territorio»

A livello provinciale ci sono molti giovani: 4 minorenni e due 18enni. In Toscana i positivi registrati in 24 ore sono 188

AREZZO — Altri 14 nuovi casi positivi, tra cui 4 minorenni e due 18enni, si sono registrati in provincia di Arezzo nelle ultime 24 ore. Non allenta quindi la morsa del Covid, mentre due casi odierni emergono da contesti sportivi.

Vediamo la suddivisione per Comune, come fornita dalla Asl Toscana sud est.

Arezzo:

- Donna di 28 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica

- Donna di 39 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, contesto sportivo

Castelfranco Piandiscò:

- Ragazza di 11 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

- Ragazza di 13 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

- Ragazzo di 15 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

- Uomo di 18 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

- Uomo di 55 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Castiglion Fiorentino:

- Donna di 56 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica

Civitella in Val di Chiana:

- Uomo di 18 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatico

- Uomo di 21 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

- Donna di 45 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica

Montevarchi:

- Ragazzo di 16 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico, studente, contesto sportivo

Laterina Pergine Valdarno:

-Uomo di 64 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico

Lucignano:

- Uomo di 22 anni già in isolamento domiciliare, rientrato da Malta, asintomatico.

Il Dipartimento di Prevenzione ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti, che ha evidenziato per il momento 24 contatti per i casi di Arezzo, immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 1.951 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 629. Ci sono 11 ricoverati in Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale di Arezzo. Effettuati 1.920 tamponi.





Invece in Toscana i nuovi casi di positività al coronavirus sono 188 in più rispetto a ieri: 112 identificati in corso di tracciamento e 76 da attività di screening). Il 68% è risultato asintomatico, il 22% pauci-sintomatico.

Gli attualmente positivi sono 3.962, più 4,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 125 (2 in più rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (2 in più). Delle 188 positività odierne, 6 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero. Un caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (Calabria), due sono casi riferibili a cittadini residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 37% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Complessivamente, 3.837 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (170 in più rispetto a ieri). Sono 7.698 (43 in più rispetto a ieri) le persone isolate in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 125 (2 in più rispetto a ieri), 26 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 10.451 (16 in più rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi.