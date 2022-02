Covid: nell'Aretino 617 nuovi casi, nessun decesso

Stabile il numero dei pazienti al San Donato, in totale sono 44. Ancora tanti positivi tra gli under 18 ma anche nella fascia 35-49 anni

AREZZO — Risale la curva del Covid in provincia di Arezzo. Il dato del lunedì, comunque, è sempre falsato dal numero dei tamponi effettuati la domenica, molti meno rispetto al resto della settimana. Alla mezzanotte di ieri i nuovi contagiati riscontrati sono 617, mentre il giorno precedente (lunedì) erano stati 311.

Il dato emerge, quindi, dal controllo di un numero maggiore di tamponi. Ne sono stati fatti 5.475 (ieri 2.260) di cui 961 molecolari e 4.514 antigenici rapidi.

Il contagio è stato riscontrato in tutte le vallate con il Valdarno che somma altri 202 positivi, la Valdichiana 94, il Casentino 70, la Valtiberina 70.

Le località dell'Aretino più colpite dal virus sono: il capoluogo con 181 nuovi casi. In Valdarno da registrare i numeri di Montevarchi con 46 nuovi positivi e di San Giovanni con 25. In Valdichiana si segnalano altri 21 contagiati sia a Cortona e 15 Castiglion Fiorentino. In Casentino 12 a Poppi e 11 a Bibbiena. In Valtiberina 40 a Sansepolcro.

Per quanto riguarda le fasce d'età ci sono altri 157 minorenni positivi; 73 persone tra 19 e 34 anni, 152 tra 35-49 anni; 94 tra 50 e 64 anni; 48 tra 65-79 anni e 30 over 80.

Stabile il numero complessivo dei ricoverati al San Donato. All'ospedale cittadino ci sono pazienti 44 (come ieri) e di questi 7 (come ieri) si trovano in "Terapia Intensiva". L'azienda Sanitaria informa che tanto in bolla Covid quanto in "Rianimazione" il 60 per cento dei ricoverati non è vaccinato.

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti in area Covid sono 37 (il 60 per cento non è vaccinato) mentre 6 si trovano in "Terapia Intensiva" (il 60 per cento non è vaccinato).

Nell'ultima settimana il numero dei ricoverati al San Donato è stato piuttosto stabile. Infatti, siamo passati dai 46 di martedì scorso ai 44 di oggi.

Nella giornata odierna la Asl ha dichiarato guarite 1.460 persone. Attualmente sono 6.613 gli aretini ancora positivi (ieri 7.133), mentre in 3.515 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

In tutta l'Area Vasta ci sono altri 1.547 positivi (ieri 699) e di questi 617 risiedono in provincia di Arezzo, 440 in quella di Siena, 456 nel Grossetano e 61 extra Asl.

Comune Tamponi positivi Anghiari 9 Arezzo 181 Badia Tedalda 4 Bibbiena 11 Bucine 17 Capolona 9 Caprese Michelangelo 4 Castel Focognano 3 Castel San Niccolò 2 Castelfranco Piandiscò 27 Castiglion Fibocchi 2 Castiglion Fiorentino 15 Cavriglia 15 Chitignano 6 Chiusi Della Verna 5 Civitella In Val Di Chiana 19 Cortona 21 Foiano Della Chiana 20 Laterina Pergine Valdarno 24 Loro Ciuffenna 15 Lucignano 3 Marciano Della Chiana 11 Monte San Savino 5 Montemignaio 1 Monterchi 4 Montevarchi 46 Ortignano Raggiolo 3 Pieve Santo Stefano 4 Poppi 12 Pratovecchio-Stia 8 San Giovanni Valdarno 25 Sansepolcro 40 Sestino 5 Subbiano 7 Talla 3 Terranuova Bracciolini 31

Questo report entra maggiormente nel dettaglio ed è aggiornato rispetto alle anticipazioni di stamani.