Covid, 79 nuovi casi e 3 decessi nell'Aretino

Scesi i ricoverati ma salito il contagio. Casentino la zona più colpita, 13 positivi in città. Aumento anche in Valdarno, Valdichiana e Valtiberina

AREZZO — Sale la curva del contagio in tutto il territorio Aretino con 79 positivi, 38 in più rispetto a ieri. Colpite dal virus ancora tutte le vallate.

Il capoluogo registra 13 casi (ieri 16). Picco ancora in Casentino (28) di cui 23 solamente a Bibbiena. In Valdichiana i casi odierni sono 14 (ieri 6), mentre in Valdarno 13 (ieri 3) e in Valtiberina 10 (anche qui ieri si erano fermati a 3).

La fascia d'età che va dai 50 ai 64 anni risulta la più colpita, insieme a quelle dai 35 ai 49 e dai 19 ai 34.

La Asl ha eseguito 700 tamponi (ieri 843), quindi in linea con il precedente report. In 28 sono stati dichiarati definitivamente guariti. Purtroppo ci sono stati anche tre decessi avvenuti tutti ieri: due donne, di 75 e 88 anni, e un uomo di 78 anni.

Al San Donato sono 84 (ieri 89) i pazienti ricoverati nei reparti Covid. Di questi 67 (ieri 72) si trovano in "Malattie Infettive" e sempre 17 in "Terapia Intensiva".

Attualmente ci sono 898 aretini ancora contagiati di cui 668 in isolamento domiciliare. Scendono i quarantenati che oggi toccano quota 1.508.

In tutta l'Area Vasta ci sono 91 nuovi positivi: 79 in provincia di Arezzo, 7 in quella di Siena, 4 nel grossetano e 1 extra Asl.

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo

Comune Nuovi casi Anghiari 4 Arezzo 13 Bibbiena 23 Bucine 1 Castelfranco Piandiscò 2 Castiglion Fibocchi 1 Castiglion Fiorentino 2 Cavriglia 1 Civitella In Val Di Chiana 1 Cortona 7 Foiano Della Chiana 2 Laterina Pergine Valdarno 2 Loro Ciuffenna 1 Marciano Della Chiana 1 Monte San Savino 1 Montevarchi 2 Pieve Santo Stefano 1 Poppi 3 Pratovecchio-Stia 1 Sansepolcro 5 Subbiano 1 Terranuova Bracciolini 4

