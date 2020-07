Covid, solo il caso di Foiano in tutta l'Area Vasta

Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

Sale a 37 il numero delle persone ancora contagiate nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto. In Toscana riscontrati 10 nuovi positivi

AREZZO — Un solo caso di Coronavirus nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Come detto nell'articolo pubblicato stamani, si tratta di un uomo di 50 anni residente nel comune di Foiano, risultato positivo al rientro da un viaggio per lavoro all'estero. La Asl ha già provveduto ad isolare le tre persone che hanno avuto contatti stretti con l'uomo.

Attualmente, quindi, in tutta l'Area Vasta ancora in 37 sono alle prese con il virus e di questi 30 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 3 sono i pazienti ricoverati in ospedale. In base ai dati forniti dalla Asl, non si registrano nuovi guariti e pertanto il numero delle persone che sono uscite definitivamente dalla malattia si stabilizza a 1.391 unità.

Se l'area sud-est della Toscana è relativamente un'isola felice, altrettanto non si può dire per il resto della regione dove oggi sono stati individuati complessivamente altri 10 positivi. Oltre a quello di Foiano sono stati riscontrati 4 casi a Firenze, 2 a Pistoia, 2 a Lucca e 1 a Livorno. Due i nuovi guariti che portano il numero complessivo dei toscani ancora contagiati a 343.