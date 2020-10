Covid, sono 64 i nuovi casi, la metà nel capoluogo

Reggio Emilia, sparatoria tra la folla in piazza del Monte: gli spari e le persone in fuga

Cinquanta i pazienti in Malattie Infettive, cinque in Terapia Intensiva. Tra i contagiati anche un neonato. In Toscana 906 positivi in più

AREZZO — Altri 64 nuovi casi di Covid nell'Aretino. Di questi trenta sono in città, mentre gli altri nel resto della provincia, diffusi praticamente in tutte le vallate. Aumentati anche i ricoveri in Malattie Infettive, quattro in più rispetto a ieri, quando i positivi, invece, sono stati 77.

Esattamente se ne registrano solamente uno in Valtiberina, ad Anghiari. In Casentino nove, tra Bibbiena, Capolona e Subbiano. In Valdarno, il dato invece cresce, con quindici positivi tra Terranuova, San Giovanni, Montevarchi, Loro Ciuffenna e Laterina. Infine, in Valdichiana il report quotidiano della Asl ne comunica nove tra Castiglion Fiorentino, Civitella, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano e Monte San Savino.

Ad essere colpiti dal virus sono sempre molti i bambini e ragazzi, oggi sedici da zero ai 18 anni compresi. C'è infatti anche un neonato. La maggior parte dei casi rientra nella fascia d'età 30 - 40 anni e over 50.

Meno gli anziani, soprattutto 70enni e solo tre ultraottantenni.

Ecco il dettaglio dei casi odierni riscontrati in provincia di Arezzo.

Anghiari (1 caso)

- Uomo di 40 anni isolamento domiciliare.

Arezzo (30 casi)

- Uomo di 18 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 27 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 31 anni isolamento domiciliare, asintomatico.

- Uomo di 47 anni isolamento domiciliare, asintomatico.

- Donna di 50 anni isolamento domiciliare, asintomatico.

- Uomo di 55 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 83 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Neonato in isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

- Bambino di 7 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Bambino di 7 anni isolamento domiciliare, contatto di caso asintomatico.

- Ragazza di 16 anni isolamento domiciliare.

- Ragazzo di 16 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 18 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 22 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 23 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 36 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatica.

- Donna di 38 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 38 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 39 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 50 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 50 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 51 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 52 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 55 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 65 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 67 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 80 anni isolamento domiciliare, sintomatico.

- Donna di 85 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 71 anni ricovero in Ospedale

- Donna di 76 anni ricovero in Ospedale.

Bibbiena (5 casi)

- Bambina di 7 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

- Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico, studente.

- Donna di 18 anni isolamento domiciliare, sintomatica, studente.

- Donna di 35 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

- Uomo di 35 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

Capolona

- Ragazza di 12 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.



Castiglion Fiorentino (1 caso)

- Uomo di 55 anni isolamento domiciliare.



Civitella In Val Di Chiana (1 caso)

- Uomo di 63 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.



Cortona (2 casi)

- Uomo di 37 anni isolamento domiciliare, asintomatico.

- Uomo di 37 anni isolamento domiciliare, sintomatico.



Foiano Della Chiana (1 caso)

- Uomo di 33 anni isolamento domiciliare.



Laterina Pergine Valdarno (1 caso)

- Donna di 61 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatica.



Loro Ciuffenna (1 caso)

- Uomo di 72 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.



Lucignano (2 casi)

- Donna di 54 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 62 anni isolamento domiciliare, sintomatico.



Marciano Della Chiana (1 caso)

- Donna di 37 anni isolamento domiciliare, sintomatica.



Monte San Savino (1 caso)

Donna di 25 anni isolamento domiciliare, sintomatica

Montevarchi (7 casi)

- Uomo di 50 anni isolamento domiciliare, asintomatico.

- Donna di 63 anni isolamento domiciliare, asintomatico, rientrato dall’estero.

- Uomo di 71 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 72 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

- Bambina di 9 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

- Donna di 49 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatica.

- Uomo di 54 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico.

San Giovanni Valdarno (4 casi)

- Uomo di 18 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 23 anni isolamento domiciliar.

- Ragazza di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, studente.

- Uomo di 49 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, insegnante.

Subbiano (3 casi)

- Bambino di 5 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Bambina di 10 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 45 anni isolamento domiciliare.



Terranuova Bracciolini (2 casi)

- Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, studente.

- Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico, studente.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 91 contatti per i casi di Arezzo, 19 contatti per i casi di Grosseto, 143 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana Sud Est 4.265 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 1.442 a domicilio, 8 presso Cure Intermedie.

All’ospedale San Donato di Arezzo ci sono 55 persone ricoverate di cui 50 in Malattie Infettive e 5 in Terapia Intensiva.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 3.032 tamponi.

I nuovi contagi in Toscana, registrati nell'ultima giornata, sono 906 su un totale di 22.802 da inizio pandemia.

I guariti crescono dell’1,4% e raggiungono quota 11.622. I tamponi eseguiti hanno raggiunto i 917.245, 13.380 in più rispetto a ieri.

I ricoverati sono 440 (46 in più rispetto a ieri), di cui 55 in terapia intensiva (5 in più). Oggi si registrano 5 decessi: un uomo e 4 donne con un'età media di 89,4 anni, a Firenze.

Complessivamente, 9.546 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (693 in più rispetto a ieri) mentre sono 16.881 (378 in meno rispetto a ieri) le persone in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.