Covid, 78 nuovi casi mai così tanti in provincia

Picco di contagi anche nel capoluogo. Torna l'incubo virus nelle Rsa. Altri 42 risultati debolmente positivi. Cresce il numero dei malati in Toscana

AREZZO — In provincia di Arezzo è la peggior giornata per numero di contagi da quando è scoppiata la pandemia. Sono 78 i nuovi casi accertati tra il capoluogo e tutte le vallate.

Record negativo anche per Arezzo città dove sono 31 i nuovi positivi.

Mai dall'inizio della pandemia numeri così alti. I bambini risultati positivi sono 13 mentre i ragazzi 12. La fascia d'età più colpita resta quella che va da 35 a 50 anni, segno che il Covid viene trasmesso soprattutto in ambito professionale e familiare. Tanti coloro che contraggono il virus perché hanno avuto contatti con casi positivi. Molti anche i sintomatici.

Il numero delle persone ricoverate al San Donato è 41 di cui 35 in "Malattie Infettive" e 6 in "Terapia Intensiva".

Il virus torna nelle Rsa del territorio. Due anziane ospiti di strutture della città sono risultate positive e trasferite in altra provincia così come una donna della Casa di Riposo di Castelfranco.

La Asl informa che, oltre ai 78 contagiati, oggi sono stati riscontrati altri 42 aretini debolmente positivi ad un primo tampone e sono in attesa del secondo per un'eventuale conferma.

Il Dipartimento di Prevenzione ha disposto la quarantena per 62 aretini che hanno avuto contatti diretti con i contagiati.

Ecco il dettaglio dei 78 casi odierni:

Arezzo (31 casi)

- Uomo di 35 anni già in isolamento domiciliare.

- Uomo di 57 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico.

- Bambino di 3 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

- Bambina di 4 anni già in isolamento domiciliare. contatto di caso, sintomatica.

- Bambina di 7 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Bambina di 11 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

- Bambina di 12 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

- Bambino di 15 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Ragazzo di 17 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 24 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

- Uomo di 34 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 35 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

- Donna di 44 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

- Donna di 45 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 49 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso sintomatico.

- Donna di 53 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 53 anni già in isolamento domiciliare.

- Uomo di 58 anni già in isolamento domiciliare.

- Uomo di 58 anni già in isolamento domiciliare.

- Donna di 66 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso asintomatica.

- Donna di 68 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 70 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso asintomatico.

- Uomo di 29 anni ricovero in ospedale.

- Uomo di 58 anni ricovero in ospedale.

- Uomo di 50 anni ricovero in ospedale.

- Donna di 60 anni ricovero in ospedale.

- Donna di 77 anni ricovero in ospedale.

- Uomo di 83 anni ricovero in ospedale.

- Uomo di 90 anni ricovero in ospedale.

- Donna di 81 anni trasferito in un altro territorio ospite Rsa asintomatica.

- Donna di 90 anni trasferita in un altro territorio ospite in Rsa.

Bucine

- Ragazzo di 12 anni già in isolamento domiciliare studente.

Capolona

- Uomo di 22 anni già in isolamento domiciliare.

Castelfranco-Piandiscò (3 casi)

- Ragazzo di 12 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso.

- Donna di 19 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso asintomatica.

- Uomo di 42 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso.

Castiglion Fiorentino

- Ragazzo di 16 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso asintomatico.

Cavriglia

- Ragazzo di 15 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso asintomatico.

Civitella in Val di Chiana (3 casi)

- Bambino di 3 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso.

- Bambino di 5 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso asintomatico, alunno.

- Donna di 21 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatica.

Cortona (4 casi)

- Bambino di 8 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso, sintomatico, studente.

- Bambina di 7 anni già in isolamento domiciliare asintomatica.

- Bambino di 11 anni già in isolamento domiciliare sintomatico.

- Ragazza di 13 anni già in isolamento domiciliare asintomatica.

Foiano della Chiana

- Ragazzo di 15 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso asintomatico.

Laterina-Pergine Valdarno

- Uomo di 39 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

Loro Ciuffenna

- Ragazzo di 15 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso.

Lucignano

- Donna di 51 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso sintomatica.

Monte San Savino (4 casi)

- Bambino di 6 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso, asintomatico.

- Ragazzo di 13 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 32 anni già in isolamento domiciliare.

- Uomo di 32 anni già in isolamento domiciliare.

Montevarchi (11 casi)

- Bambino di 5 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso.

- Ragazza di 16 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso.

- Ragazzo di 21 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso asintomatico.

- Donna di 31 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatica-

- Uomo di 32 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso sintomatico.

- Donna di 57 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso sintomatica.

- Uomo di 57 anni già in isolamento domiciliare sintomatico.

- Uomo di 64 anni già isolamento domiciliare sintomatico contatto di caso.

- Uomo di 78 anni già in isolamento domiciliare sintomatico.

- Uomo di 42 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso.

- Donna di 74 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso.

San Giovanni Valdarno (5 casi)

- Donna di 49 anni già in isolamento domiciliare sintomatica.

- Donna di 50 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso.

- Donna di 51 anni già in isolamento domiciliare sintomatica.

- Uomo di 51 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso.

- Ragazzo di 18 anni già in isolamento domiciliare sintomatico.

Sansepolcro (2 casi)

- Donna di 48 anni già in isolamento domiciliare.

- Uomo di 80 anni già in isolamento domiciliare.

Subbiano (5 casi)

- Donna di 21 anni già in isolamento domiciliare.

- Uomo di 40 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso.

- Uomo di 48 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso.

- Donna di 73 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso.

- Uomo di 74 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso.

Terranuova Bracciolini (2 casi)

- Ragazzo di 13 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso asintomatico.

- Ragazzo di 15 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso, asintomatico.

Al momento in tutta l'Area Vasta 4240 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

I positivi in carico nella Toscana sud-est sono 1365 a domicilio, 8 presso le strutture di cure intermedie e 18 presso l'albergo sanitario.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2722 tamponi.

Sale la curva del contagio in tutta la Toscana. Oggi sono 575 i nuovi positivi al Coronavirus. L'età media scende leggermente e si attesta a 42 anni (il 19% ha meno di 20 anni, il 27% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più).

Sono stati testati 7405 toscani e il 7,4% è risultato positivo.

Aumentano anche i ricoverati, 13 in più rispetto a ieri. Dei complessivi 275 pazienti 46 si trovano in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano altri due decessi dovuti al Covid. Si tratta di due uomini, entrambi residenti a Pisa con un'età media di 81 anni.