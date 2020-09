Covid, anche un neonato tra i 14 casi dell'Aretino

Contagi in città, Casentino, Valdichiana e Valdarno. A Monte San Savino un focolaio di 5 persone rientrate dall'estero. In Toscana 59 contagiati

AREZZO — Giornata nera per i contagi in provincia di Arezzo. Altre 14 persone sono state riscontrate positive al Covid. Tra queste anche un neonato di Monte San Savino. Proprio nella località della Valdichiana è stato registrato un focolaio. In 5 risultano contagiati dopo un viaggio in Albania.

Aumentano anche i casi in città dove, dei 5 positivi riscontrati oggi, ben 3 sono rientrati dall'estero.

Ecco nel dettaglio il bollettino odierno fornito dalla Asl Toscana sud-est.

Arezzo città (5 casi)

- Uomo di 32 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto caso, rientrato dalla Romania, asintomatico.

- Donna di 33 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

- Uomo di 37 anni, già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatico, contatto di caso.

- Uomo di 47 anni, già in isolamento domiciliare, rientrato da Dubai, asintomatico.

- Uomo di 68 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dall'Albania, asintomatico.

Cavriglia

- Donna di 49 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contato di caso.

San Giovanni Valdarno

- Uomo di 20 anni già in isolamento domiciliare in quanto contato di caso, asintomatico.

Castel Focognano

- Uomo di 30 anni, già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatico, indagine in corso.

Castiglion Fiorentino

- Uomo di 51 anni, già in isolamento domiciliare, asintomatico.

Monte San Savino (5 casi)

- Neonato, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dall'Albania, asintomatico.

- Uomo di 25 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dall'Albania, asintomatico.

- Donna di 28 anni, già in isolamento domiciliare, in quanto rientrata dall'Albania, asintomatico.

- Donna di 51 anni, già in isolamento domiciliare, in quanto rientrata dall'Albania, asintomatico.

- Uomo di 56 anni, già in isolamento domiciliare, in quanto rientrato dall'Albania, asintomatico.

In virtù di questo, il Dipartimento di Prevenzione della Asl ha posto in quarantena altre 44 persone, contatti stretti dei nuovi contagiati.

Attualmente ci sono 9 persone ricoverate presso il reparto di "Malattie Infettive" del San Donato.

Prosegue l'attività di monitoraggio e tracciamento alla Stazione di Arezzo. Dal 26 agosto ad oggi, l'Azienda Sanitaria ha effettuato un totale di 1389 tamponi.

Scendono, rispetto a ieri, i contagi in regione. Oggi sono stati riscontrati positivi al tampone 59 toscani. Tra questi 6 rientrati dall'estero mentre 1 tornato dalle vacanze in Sicilia.

L'età media dei casi odierni è 40 anni (il 22% ha meno di 26 anni, il 31% tra 26 e 40 anni, il 39% tra 41 e 65 anni, l’8% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 66% è risultato asintomatico, il 32% pauci-sintomatico, il 2% lieve.

La buona notizia, invece, riguarda le guarigioni. Oggi, in tutta la regione, ben 49 persone sono uscite dall'incubo Covid.