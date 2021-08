Covid, nell'Aretino 42 nuovi casi e 33 guariti

Aumentati i pazienti in Rianimazione. Calato il numero dei tamponi svolti rispetto al giorno precedente. Più della metà dei positivi odierni in città

AREZZO — Innanzitutto è bene precisare che ieri, il report sui nuovi contagi, per un problema al sistema informatico regionale SISPC, era aggiornato alle 8 della mattina e risultava incompleto di alcune informazioni. In base a questo primo dato erano stati rilevati 9 positivi, che poi aggiornati alle 14 sono diventati 48.

Quindi, la curva del contagio in provincia di Arezzo rimane stabile. Oggi infatti sono 42 i nuovi positivi. Rilevati da solamente 320 tamponi.

Il virus ed è stato riscontrato in 10 comuni del territorio. Nel capoluogo 25 nuovi casi.

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo

Comune Nuovi Casi Arezzo 25 Castiglion Fibocchi 1 Civitella In Val Di Chiana 1 Cortona 2 Foiano Della Chiana 1 Marciano Della Chiana 6 Montevarchi 1 Poppi 2 Subbiano 2 Terranuova Bracciolini 1

Rispetto ai 42 nuovi casi in 30 hanno un'età compresa tra 0 e 49 anni. Ci sono anche 6 anche over 80.

In merito ai guariti invece ce ne sono altri 33 e non si registrano decessi.

Sul fronte ricoveri al "San Donato" di Arezzo ci sono 18 pazienti (come ieri) e di questi 13 (ieri 15) si trovano nei reparti Covid e 5 (ieri 3) in "Rianimazione".

Al "Misericordia" di Grosseto i malati sono 26 con 4 contagiati in "Terapia Intensiva".

Attualmente ci sono 677 positivi in tutta la provincia mentre passano da 548 a 530 le persone che si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nella Asl Toscana Sud Est i contagiati odierni sono 95 e di questi 42 risiedono nell'Aretino, 31 nel Senese, 19 nel Grossetano e 3 extra Asl.