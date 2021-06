Covid, tanti tamponi e quasi nessun contagiato

Restano bassissimi i numeri dei positivi in tutta la provincia di Arezzo. Il capoluogo, per il terzo giorno consecutivo, è immune dal virus

AREZZO — Se i tamponi aumentano i positivi non cambiano. Storpiando un po' la regola matematica che tutti abbiamo studiato, possiamo dire che la provincia di Arezzo si appresta a diventare Covid Free. Sì, perché nonostante la Asl abbia controllato ben 732 persone, solo in 2 sono risultati positivi.

Quindi lo stesso numero di ieri ma con circa il doppio dei tamponi fatti.

I due positivi sono stati individuati a:

- Bucine 1 caso.

- Castiglion Fiorentino 1 caso.

Per il terzo giorno consecutivo, quindi, Arezzo città risulta immune dal virus.

Anche al "San Donato" la situazione ormai è totalmente sotto controllo. Questa mattina è stato chiuso anche il reparto Covid di Pneumologia e solo 4 persone sono ricoverate per il contagio al "piano zero" dell'ospedale cittadino.

Se i casi sono gli stessi di ieri, la buona notizia è quella che oggi nessun nuovo decesso è stato segnalato in tutto l'Aretino.

La campagna vaccinale, come abbiamo avuto modo di dire in articolo collegato, sta dando i suoi frutti. Ad oggi ben 221.110 dosi sono state somministrate sul territorio e di queste 68.651 come richiamo. Numeri importanti che contribuiscono ad allontanare l'incubo Covid dalla provincia, dove ci sono ancora 297 contagiati e 516 in quarantena in quanto contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta sono 26 i nuovi positivi e di questi 2 sono residenti nell'Aretino, 4 nel Senese, 19 nel Grossetano e 1 extra Asl.

Poco più di 50 casi riscontrati in tutta la Toscana. Clicca qui per leggere i dati regionali sul Coronavirus.