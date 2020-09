Covid, un decesso all'ospedale San Donato

Non ce l'ha fatta un 67enne che era ricoverato in terapia intensiva. I nuovi positivi in provincia sono 8

AREZZO — C'è un decesso per Covid ad Arezzo. Al San Donato è infatti morto un 67enne. Era ricoverato in Terapia Intensiva e presentava un quadro clinico complesso.

Tra i nuovi casi di positività registrati nella provincia di Arezzo nell'ultimo giorno, che sono 8, la metà sono giovanissimi.

Vediamo i dati diffusi dalla Asl Toscana sud est e suddivisi per Comune.

Arezzo:

- Bambina di 3 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica.

- Uomo di 51 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

- Donna di 61 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica

- Donna di 48 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica

- Uomo di 50 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Sardegna, asintomatico

Terranuova Bracciolini:

- Ragazzo di 15 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico. Ambito scolastico, extra asl

Bibbiena:

- Ragazzo di 18 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico, esito rilevato tramite screening.

Civitella in Val di Chiana:

- Ragazzo di 10 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dal Marocco, sintomatico.

Il Dipartimento di Prevenzione ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. evidenziando per il momento 21 contatti per i casi di Arezzo, immediatamente posti in isolamento. La Asl Toscana sud est ha 554 positivi in carico. Ci sono 10 ricoverati in Malattie infettive e 4 in Terapia intensiva all’ospedale di Arezzo. Effettuati 1.642 tamponi.

In Toscana, invece, nelle ultime 24 ore si sono registrati 101 positivi in più: 45 dei nuovi casi sono stati identificati in corso di tracciamento sulla base di un sospetto diagnostico, 56 da attività di screening.

Per quanto riguarda gli stati clinici, il 75% è risultato asintomatico e il 16% pauci-sintomatico. Un caso è ricollegabile a rientri dall'estero, un altro a rientri da regioni italiane (Sardegna). Uno su due, costituisce un contatto collegato a un precedente caso.

Dei positivi totali, 105 sono i ricoverati in ospedale, di cui 23 in terapia intensiva, mentre in 3.302 sono in quarantena a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano privi addirittura di sintomi (83 in più rispetto a ieri).