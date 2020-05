Covid, la mappa dei guariti in provincia di Arezzo

Sala: «Ci sono Regioni che non vogliono i milanesi. Me ne ricorderò quando andrò in vacanza»

Nessun nuovo contagiato. Sono 522 gli aretini definitivamente usciti dalla malattia, il 43% del dato della Toscana sud-est. Ecco il dettaglio

AREZZO — Il Coronavirus no fa più paura. Sono giorni che non si verifica più nessun contagio in tutta la provincia che, invece, vede salire il numero dei guariti. Sono ben 522 gli aretini che sono definitivamente usciti dalla malattia. Un numero importante che sfiora il 43% dei guariti in tutta la Toscana sud-est che, con i dati odierni, arrivano a 1236.

Ecco, comune per comune, la mappa della guarigioni in provincia.

Arezzo - 92 guariti

Montevarchi - 73 guariti

San Giovanni Valdarno - 37 guariti

Badia Tedalda - 36 guariti

Bucine - 36 guariti

Sansepolcro - 35 guariti

Terranuova Bracciolini - 27 guariti

Bibbiena - 22 guariti

Sestino - 20 guariti

Cortona - 19 guariti

Castiglion Fiorentino - 14 guariti

Cavriglia - 14 guariti

Loro Ciuffenna - 13 guariti

Laterina-Pergine - 12 guariti

Castelfranco-Piandiscò - 11 guariti

Capolona - 10 guariti

Poppi - 8 guariti

Pratovecchio-Stia - 8 guariti

Civitella in Valdichiana - 7 guariti

Pieve Santo Stefano - 6 guariti

Chiusi della Verna - 4 guariti

Lucignano - 3 guariti

Subbiano - 3 guariti

Anghiari - 2 guariti

Castel Focognano - 2 guariti

Foiano della Chiana - 2 guariti

Marciano della Chiana - 2 guariti

Monte San Savino - 2 guariti

Caprese Michelangelo - 1 guarito

Castel San Niccolò - 1 guarito.

Ad onor di cronaca oggi, in tutta l'Area Vasta, è stato riscontrato un nuovo positivo nel grossetano. Il virus, ormai, è al capolinea e i rari casi che si verificano derivano da situazioni di contagi tra contatti stretti.

Attualmente la Asl Toscana sud-est ha in carico un totale 180 casi. Tra questi 105 persone sono in isolamento domiciliare, 25 in ospedale, 1.236 guariti. Dalle ore 14 del giorno 26 alle ore 14 del giorno 27 maggio sono stati effettuati 1.080 tamponi tra cui 6 positivi (ripetizioni + nuovi casi).