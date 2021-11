Maneskin a Las Vegas, il trionfo e il ringraziamento di Mike Jagger Maneskin a Las Vegas, il trionfo e il ringraziamento di Mike Jagger

Attualità domenica 07 novembre 2021 ore 18:30

Covid, nell'Aretino 20 nuovi casi e 23 guariti

Nel capoluogo ne sono stati registrati 6. Tra gli under 18 i positivi sono 7. Un paziente in più in Degenza al San Donato e nessun decesso