Covid, un'altra giornata con zero contagi

Nessun positivo nell'intera Area Vasta che comprende Arezzo, Siena e Grosseto. Sono 7 i guariti odierni, per un totale di 1178 nella Toscana sud-est

AREZZO — Nessun nuovo contagio in tutta la Toscana sud-est. E' la seconda volta che si verifica questo dato dall'inizio dell'epidemia. Il Coronavirus sembra ormai alle porte ma l'emergenza sanitaria non è ancora finita e pertanto è fondamentale, ora più che mai, non abbassare la guardia.

Tornano a salire anche i guariti. Oggi in tutta l'Area Vasta sono 13 le persone che hanno definitivamente superato la malattia, di cui ben sette in provincia di Arezzo e più precisamente 2 a Bibbiena, 1 a Castel Focognano, 1 a Cavriglia, 1 a Laterina-Pergine, 1 a Marciano della Chiana, 1 a Poppi.

La Asl ha in carico 242 casi. Tra questi 144 persone sono in isolamento domiciliare, 32 ricoverate in ospedale mentre 1178 sono i guariti. Dalle ore 14 dal giorno 23 alle ore 14 del giorno 24 maggio sono stati effettuati 839 tamponi tra cui 8 sono positivi (ripetizioni + nuovi casi).