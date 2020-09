I mercoledì di settembre in giro per botteghe

L'iniziativa "Artigianato & Aperitivo" riparte in tutta la Toscana ma inizia nella città di Petrarca. Ecco le "tappe"

AREZZO — Torna Artigianato & Aperitivo, il progetto di trekking urbano firmato da Artex-Centro per l’Artigianato artistico e tradizionale della Toscana in collaborazione con Unicoop Firenze, Cna Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, Regione Toscana e Andare a Zonzo. Un’edizione riservata ai soli soci di Unicoop Firenze, con l'obiettivo di valorizzare il tessuto artigianale delle città e dei borghi della Toscana attraverso attività dinamiche e coinvolgenti.

Ad Arezzo si parte mercoledì 9 settembre, alla scoperta dell’antica Abbazia, della sua storia e della vita dei monasteri. Durante il tour si visiterà la bottega artigiana di “Alessandra Camiceria su misura” per scoprire un’altra storia, fatta di tecnica, professionalità e tradizione. Alla fine del tour, aperitivo “Dal Moro”. Il mercoledì successivo, il 16 settembre, la tappa sarà l’Anfiteatro, l’opera più rappresentativa del periodo romano. Durante il tour, visita alla bottega artigiana “Vestri Cioccolato” e a seguire aperitivo. Mercoledì 23 settembre incontro con la meraviglia del Crocifisso di Cimabue. La serata proseguirà con la visita al calzaturificio Domenico Festa e aperitivo a “Le cattive abitudini”. Ultimo appuntamento, il 30 settembre con una passeggiata al colle del Pionta, uno dei parchi più amati e ricchi di storia. Durante il tour, tappa alla bottega di ceramiche artistiche di Andrea Roggi e aperitivo al “Caffè 90”

In ogni passeggiata urbana si coniugano quindi un percorso che permette di visitare il patrimonio artistico, architettonico e culturale della città, e la visita a una bottega artigiana, per vedere dal vivo le tecniche di produzione e i segreti dei maestri. Ogni percorso di trekking si conclude con un aperitivo riservato ai partecipanti e agli artigiani che hanno aperto le porte dei loro laboratori. Nata nel 2017, l'iniziativa Artigianato & Aperitivo quest'anno toccherà le sette città nelle quali è presente Unicoop Firenze: si parte con Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Siena, Pistoia e Prato. In tutto saranno 22 ventidue i percorsi, offerti in esclusiva ai soci Unicoop Firenze.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 18 e le visite si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid 19. La prenotazione è obbligatoria e soggetta a disponibilità limitata di posti. Tutti i partecipanti dovranno essere dotati di dispositivi di protezione individuali. Il costo dell'aperitivo è di 10 euro. Per informazioni www.coopfirenze.it.

Per prenotazioni www.toscana.artour.it. Tel. 055 933 3903 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.