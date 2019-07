Inaugurata la nuova Tac

410mila euro per un macchinario di ultima generazione che consente ridurre dell'80 per cento l'impatto di radiazioni ionizzanti

AREZZO — La Asl Toscana sud est ha investito 410mila euro per la nuova Tac in dotazione al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo dove si sono appena conclusi i lavori di riqualificazione intesi ad adattare gli spazi alla nuova organizzazione prevista dalla Regione Toscana con cui si dà l'addio ai codici colore per passare ad un modello inteso a orientarei pazienti verso il percorso di cura più appropriato.

“Continua l’investimento in risorse umane e strumentali per migliorare i servizi nella provincia di Arezzo ed intutta la Asl Toscana sud est - ha affermato il Direttore Generale Antonio D’Urso – In questo caso si tratta di un tomografo di ultima generazione, a 64 slide, che migliora la qualità della risposta, con immagini di altissima qualità e ridotti tempi di acquisizione dell’esame –– ma, sopratutto, che aumenta la sicurezza per i pazienti che, grazie alla rapidità di esecuzione dell'esame, hanno un impatto di radiazioni ionizzanti ridotto dell’80 per cento ”.



“Un investimento importante, ha affermato l’assessore regionale Stefania Saccardi – che va a potenziare un Presidio di grande livello com’è il San Donato di Arezzo, per avanguardia della strumentazione e per professionalità presenti. D’altra parte la macchina, nulla è senza l’uomo. Per questo la Regione Toscana, oltre che nelle macchine, ha deciso di investire, in ogni modo, in competenze e professionisti: si pensi al numero di borse di specializzazione, alla possibilità di fare concorsi dal quinto anno di specializzazione, alla possibilità in Pronto Soccorso, dove è nota a tutti la situazione di sofferenza, di potersi avvalere anche di personale che sta completando il percorso di formazione in Emergenza per migliorare al massimo la risposta al cittadino”.