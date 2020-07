Medaglia di bronzo per il numero di patentati

Roma, monopattini mania, arrivano gli steward in pettorina rossa: «Mai in due»

Arezzo è la terza provincia in Toscana, in base ai dati elaborati da Facile.it

AREZZO — Arezzo è la terza provincia in Toscana per numero di patentati. In due anni, se ne sono aggiunti 1200, arrivando a quota 235.384.

E' il risultato dell'analisi diffusa da Facile.it sui dati del Ministero dei Trasporti.

Rapportando il numero di licenze di guida attive con quello degli over 14 residenti nella provincia, emerge che il 77,6% degli aretini è abilitato alla guida di un veicolo a motore, valore tra i più alti della regione.

A livello regionale, il numero di patentati è arrivato a 2.519.060, vale a dire circa 20 mila in più rispetto al 2017 e, addirittura, quasi 214 mila in più se confrontato con il 2010.

Guardando alle province toscane, quella con la maggiore percentuale di residenti patentati è Lucca (79,8%), seguita da Pisa (78,5%) e Arezzo (77,6%). Al quarto posto si posizionano, a pari merito, Siena, Livorno e Pistoia, dove la percentuale è pari al 76,4%. Chiudono la graduatoria toscana, a pari merito, le province di Grosseto e Prato (75,9%), seguite da quelle di Massa-Carrara (75,6%) e di Firenze (74,0%).