Natalino Balasso grande mattatore all'Anfiteatro

Domani, lunedì 10 agosto, l'attore comico proporrà "Recital" brani e sketch tratti dai suoi tanti spettacoli

AREZZO — Natalino Balasso è pronto a regalare tanta allegria e divertimento a tutti gli aretini.

Il popolare attore comico salirà nel suggestivo palco dell'Anfiteatro romano domani, lunedì 10 agosto. Lo spettacolo si chiama "Recital" ed è una raccolta dei suoi migliori sketch.

L'evento, che rientra nella kermesse "Anfiteatro sotto le stelle" porta il marchio dell’Associazione culturale aretina "La Filostoccola" ed è organizzato in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo.

“Siamo orgogliosi di poter porre la nostra firma su uno degli eventi che animano l’estate aretina nella splendida cornice dell’Anfiteatro romano – spiega l’attore Daniele Marmi, presidente de La Filostoccola e direttore artistico del Teatro Virginian. Anche in questa estate 2020, reduci da un periodo d’emergenza affatto semplice, continuiamo a perseguire il nostro obiettivo: portare ad Arezzo il meglio del teatro italiano. ‘Recital’ è uno spettacolo di gran qualità e Natalino Balasso è un personaggio poliedrico e di grande caratura culturale che non ha certo bisogno di presentazioni. Con lui, porteremo ad Arezzo la voglia di tornare a ridere e divertirci in una serata che si prospetta ricca di emozioni e spensieratezza”.

I biglietti per “Recital” hanno il costo di 13 euro con prevendita e sono acquistabili nel circuito Boxoffice Toscana al link http://www.boxofficetoscana.it/event/natalino-balasso/. Per maggiori informazioni contattare il numero 3343385046 (Daniele).