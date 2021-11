Nell'Aretino riaprono due centri vaccinali

Vaccino Pfizer per i bambini di 5-11 anni. Tutti i dati su rischi e benefici

Si tratta di quello del Foro Boario e del Casentino al Corsalone. D'Urso "è corsa alle somministrazioni tra Green Pass obbligatorio e terze dosi"

AREZZO E PROVINCIA — L’Asl Toscana sud est mette la quinta e potenzia l’offerta dei centri vaccinali in provincia di Arezzo, in aggiunta a quelli al Centro Affari e Convegni di Arezzo, alla Casa della Salute di Camucia di Cortona, all'Auditorium di Loro Ciuffenna, al Distretto Sanitario di Montevarchi, verranno attivati il Foro Boario a Sansepolcro e il Centro vaccinazioni del Casentino, in località Corsalone nel comune di Chiusi de La Verna.

“C’è stata una corsa alla vaccinazione nelle ultime settimane, tanto è vero che avevamo già raddoppiato l’offerta settimanale delle dosi disponibili – spiega Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est –, effetto dell’apertura a più fasce d’età della possibilità di fare la terza dose e adesso anche dell’introduzione del super Greenpass.

Ci dobbiamo preparare a una richiesta sempre maggiore di persone che vogliono fare la terza dose o iniziare il percorso vaccinale, per questo è necessaria l’apertura di nuove sedi per garantire la copertura di tutte le richieste. Dalla prossima settimana aumenta quindi la nostra disponibilità, ma valuteremo anche altre possibili soluzioni”.