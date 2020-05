Riaperture, lunedì anche parrucchieri ed estetisti

Il via libera lo ha dato la Regione. Adesso la palla passa a Ghinelli che, comunque, è sempre stato favorevole alla ripresa delle attività

AREZZO — Dopo un tira e molla durato una settimana, finalmente adesso è ufficiale. Da lunedì mattina possono riaprire anche i parrucchieri e gli estetisti. Il via libera lo ha dato la Regione Toscana con l'ordinanza in fase di pubblicazione. L'ultima parola però spetta al sindaco che, comunque, è sempre stato favorevole alla ripresa delle attività anche per il basso, o meglio nullo, contagio in città.

La notizia è stata accolta con entusiasmo dalle associazioni di categoria.

Roberta Pagni e Claudio Barolo, portavoce di estetica e Acconciatori di Cna Arezzo esprimono grande soddisfazione per le riaperture e garantiscono che le misure di igiene e sicurezza verso operatori e clienti verranno correttamente applicate da tutti.

"In Toscana i protocolli di sterilizzazione delle attrezzature, di sanificazione delle postazioni di lavoro tra un cliente e l’altro e di sanificazione giornaliera e settimanale degli ambienti di lavoro sono obbligatori per legge da oltre dieci anni. Possiamo quindi garantire - assicurano Pagni e Barolo - la massima applicazione dei requisiti di sicurezza e contenimento del Covid-19”.

Insomma, è finalmente giunto il tempo di affilare forbici e rasoi. Da lunedì mattina inizia un tour de force per gli operatori del settore che chiedono ad amministrazioni comunali e dipendenti una maggiore libertà d'azione.

“In questa fase di riapertura – concludono i rappresentanti di Estetica e Acconciatori di CNA Arezzo - saranno molto importanti da un lato la collaborazione delle amministrazioni comunali che dovranno concedere una maggiore libertà di orario, dall’altro una più ampia disponibilità da parte di dipendenti e collaboratori delle imprese a orari di lavoro diversificati su un arco temporale più ampio e sulla base delle esigenze organizzative delle imprese”.

Pertanto da lunedì mattina via a barbe incolte e peluria superflua che, in questi mesi, ha caratterizzato il look di molti aretini.