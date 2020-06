Torna il Covid nell'aretino, un positivo

Il professor Galli: «Mai avuta alcuna retribuzione per i miei interventi in tv»

Sono quattro i casi in tutta la Toscana sud-est. Deceduta un'anziana residente a Siena. Rallentano le guarigioni

AREZZO — La settimana non inizia nel migliore dei modi sul fronte Covid. Oggi in tutta l'area sud-est della Toscana sono stati accertati quattro contagiati.

Uno di questi è in provincia di Arezzo e più precisamente una donna di 56 anni residente a Loro Ciuffenna. Gli altri casi sono 2 persone a Poggibonsi e una a Grosseto.

Si registra anche un nuovo decesso a causa del virus. E' morta un'anziana di 98 anni residente a Siena.

Frenata per quanto concerne i guariti, oggi solo uno nel senese.

Attualmente la Asl Toscana sud-est ha in carico 56 persone contagiate. Di queste 27 sono in isolamento domiciliare, 18 ricoverati in ospedale e 11 nelle Rsa.