Vaccino day, 3mila dosi per gli aretini over 40

Opportunità riservata ai residenti in provincia. Il siero somministrato sarà AstraZeneca. Ecco giorni, orari e luoghi dove recarsi senza appuntamento

AREZZO — Vaccinazione. Questa la parola d'ordine della Asl.

Dal 25 maggio al 6 giugno, ‘Vaccino Day” le persone con più di 40 anni (nate nel 1981 e negli anni precedenti) non ancora vaccinate possono recarsi nei centri della Asl Toscana sud est e ricevere la prima dose di AstraZeneca.

Sei i giorni dedicati: 26, 28 e 30 maggio e 2,4 e 6 giugno. Le dosi complessivamente a disposizione sono 7mila.

Di queste 3mila sono riservate alla provincia di Arezzo, 2.400 a quella di Siena e 1.600 per il Grossetano.

La vaccinazione è aperta anche a coloro che hanno già effettuato la registrazione nel portale regionale, in questo caso è opportuno effettuare la cancellazione dallo stesso portale.

Le strutture coinvolte, dove ci si potrà recare in giorni e orari specifici in provincia di Arezzo sono: il Centro Affari e il Teatro Tenda ad Arezzo città, il centro sociale di Bibbiena stazione, la palestra Berrettini-Pancrazi di Cortona e l’Hub di Sansepolcro al Foro Boario.

Nel grossetano ci si potrà recare invece al Multisala di Grosseto e alla Fonderia di Follonica, mentre nel senese gli hub coinvolti sono il Centro polivalente di Montepulciano il Pala Giannelli a Siena, il Papillon a Monteroni d’Arbia e il Bernino a Poggibonsi.

Ecco i giorni e gli orari per recarsi nei centri vaccinali dell'Aretino:

- mercoledì 26 maggio dalle ore 20 alle 23 (300 dosi) Centro Affari - 100 al Teatro Tenda.

- Venerdì 28 maggio, dalle 20 alle 23, 100 dosi nel centro sociale di Bibbiena e 200 dosi dalle 14 alle 20 al foro Boario di Sansepolcro.

- Domenica 30 maggio in orario 20-23 Centro Affari dalle 17-20 e 20-23 (200 dosi totali). Teatro Tenda 14-20 e 20-23 (300 dosi disponibili totali) Berrettini Pancrazi di Cortona.

- Mercoledì 2 giugno in orario 20-23 (100 dosi) al Teatro Tenda, 20-23 (100dosi) a Bibbiena 20-23 ( 100 dosi), al Foro Boario di Sansepolcro.

- Venerdì 4 giugno dalle 20 alle 23 (300 dosi) al Centro Affari, 14-20(200 dosi) al Teatro Tenda e ulteriori 100 dalle 20 alle 23.

- Domenica 6 giugno 14 -20 (300 dosi) Centro Affari e altrettante dalle 20 alle 23.

Intanto questa mattina al Centro Affari sono state somministrate 400 dosi di siero ai prenotati in base alla fascia d'età, mentre al Teatro Tenda la vaccinazione è riservata per le persone fragili e con patologie.