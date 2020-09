Amaranto, il calendario: Perugia al secondo turno

L'esordio dell'Arezzo è sul Garda contro la Feralpisalò il 27 settembre. L'ultima stagionale a Cesena il 25 aprile

AREZZO — Sorteggiati questo pomeriggio i calendari del campionato di Serie C 2020-2021.

L'Arezzo è ai nastri di partenza del girone B, come ufficializzato ieri pomeriggio dalla Lega Pro. E' il girone del nord-est, e gli amaranto sono l'unica compagine toscana.

Mancano quindi tutti i derby che hanno condito i weekend delle ultime stagioni, ma tornano alcune avversarie storiche, prima fra tutte il Perugia, appena retrocesso dalla Serie B.

L'Arezzo esordirà in trasferta, tornando dopo anni sulle rive del lago di Garda per affrontare la Feralpisalò domenica 27 settembre.

Subito il Perugia alla seconda giornata, con i grifoni che varriveranno ad Arezzo il 4 ottobre mentre il ritorno al Curi è previsto per il 31 gennaio. Terzo turno a Gubbio il 7 ottobre, per poi ospitare il Verona e via via tutte le altre. L'ultima giornata del 2020 sarà giocata il 23 dicembre, quando al Comunale scenderà in campo il Legnago. Il 10 e 17 gennaio le ultime due gare del girone di andata, a Ravenna e in casa contro il Cesena. L'ultima gara della stagione regolare sarà quindi allo stadio Manuzzi, che tanti ricordi evoca nella storia dell'Arezzo. La trasferta a Perugia, sicuramente la più attesa dell'anno, verrà giocata il 31 gennaio al Curi.



Il campionato 2020-2021 dell'Arezzo

Feralpisalò-Arezzo - 27 settembre 2020 - 24 gennaio 2021

Arezzo-Perugia - 4 ottobre 2020 - 31 gennaio 2021

Gubbio-Arezzo - 7 ottobre 2020 - 3 febbraio 2021

Arezzo-Virtusvecom Verona - 11 ottobre 2020 - 7 febbraio 2021

Carpi-Arezzo - 18 ottobre 2020 - 14 febbraio 2021

Arezzo-Padova - 21 ottobre 2020 - 17 febbraio 2021

Matelica-Arezzo - 25 ottobre 2020 - 21 febbraio 2021

Arezzo-Triestina - 1 novembre 2020 - 28 febbbraio 2021

Mantova-Arezzo - 8 novembre 2020 - 3 marzo 2021

Arezzo-Sambenedettese - 11 novembre 2020 - 7 marzo 2021

Fermana-Arezzo - 15 novembre 2020 - 14 marzo 2021

Arezzo-Fano - 22 novembre 2020 - 17 marzo 2021

Imolese-Arezzo - 29 novembre 2020 - 21 marzo 2021

Arezzo-Sudtirol - 6 dicembre 2020 - 28 marzo 2021

Arezzo-Modena - 13 dicembre 2020 - 3 aprile 2021

Vis Pesaro-Arezzo - 20 dicembre 2020 - 11 aprile 2021

Arezzo-Legnago - 23 dicembre 2020 - 14 aprile 2021

Ravenna-Arezzo - 10 gennaio 2020 - 18 aprile 2021

Arezzo-Cesena - 17 gennaio 2020 - 25 aprile 2021